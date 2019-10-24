“KadınErkekEşittirNokta” konferansında kadınların gücü konuşuldu

TÜRKİYE’DE sanat ve iş dünyasından 40 erkek tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her türlü ayrımcılıkla mücadele amacıyla kurulan, bugün üye sayısı 90’a ulaşan YANINDAYIZ Derneği; kadının ekonomik, politik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alması amacıyla, İstanbul Sabancı Center’da “KadınErkekEşittirNokta” temalı bir konferans düzenledi.

Sunuculuğunu, ünlü oyuncu Mert Fırat ile sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın yaptığı konferansta toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit eğitim imkânlarının sağlanması ve çocuk istismarının önlenmesi konuları tartışıldı.

Nur Ger: YANINDAYIZ diye haykıracağız

Türkiye’nin ekonomisine yön veren kuruluşların yanı sıra sanat ve iş dünyasından temsilcilerin de katılımıyla gerçekleşen konferansın açılışında konuşan YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, derneğin kuruluş amacını da içeren konuşmasında şunları söyledi: “Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi birçok alanda karşımıza çıkıyor. Erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu noktadan hareketle, Mayıs 2018’de 40 erkeğin öncülüğünde YANINDAYIZ Derneği’ni kurduk. Dernek erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyor. 1,5 yılı aşkın süredir aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 90 kişiye ulaşan YANINDAYIZ Derneği olarak, ‘Kadına ve çocuğa yönelik şiddet’ tamamen ortadan kalkana kadar sesimizi yükselteceğiz. Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınların YANINDAYIZ diyeceğiz. Kısaca hayatın her alanında erkeklere tanınan fırsatların tamamı, kadınlara da tanınsın diye, YANINDAYIZ diye haykıracağız.”

Brezilya’dan video mesajlı destek

Konferans, Nur Ger’in konuşmasının ardından, dünya çapında cinsiyet eşitliğini sağlamak ve bu mücadeleye erkeklerin katılımını artırmak amacıyla 22 yıl önce Brezilya’da kurulan “Promundo” isimli oluşumun başkanı Gary Barker’ın video mesajı ile devam etti. Barker mesajında, “Biz erkekler olarak, kadınlarla birlikte, kadına yönelik şiddetin sonlanması için ciddi çalışmalı ve şiddetin söz konusu olduğu her an buna tepki göstermeliyiz” dedi.

Konferans kapsamında gerçekleşen “Berber Dükkânı Sohbeti” bölümünde de dernek üyeleri Murat Yeşildere, Ferhat Boratav ve Bahadır Erdem, “Erkek Terörüne Karşı Sıfır Tolerans” başlığı altında, toplumda kadına yönelik şiddet konusunda mesajlarını paylaştılar.

Sanat ve iş dünyasından STK’lara kadar her kesimden katılım

“Kadın Dostu Şirketler Konuşuyor” bölümünde ise Shell yetkilileri “Kadın Enerjisi Projesi” ile enerji sektöründe kadın çalışan sayısının artırılması ile yaptıkları çalışmaları aktardı. Mey Diageo temsilcileri ise Türkiye’de babalık izni uygulamasına ilişkin bilgi paylaştı. Türkiye’nin en büyük RO-RO şirketi DFDS’nin kadın kaptanı Şima Demir, denizcilik sektöründe kadın olmayı, Unilever Türkiye ve MNK Gıda yöneticileri de hayata geçirdikleri kadın dostu uygulamaları anlattı.

“Kadın-Erkek Yan Yana Olunca Çıkan Başarı” bölümünde ise KOTON’un kurucuları Gülden Yılmaz ve Yılmaz Yılmaz birlikte çalışmanın nasıl başarıyı getirdiğine dair deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’de sivil toplumun, nasıl toplumsal değişimin önemli aktörlerinden biri haline geldiğinin kanıtı niteliğindeki Van YAKA – KOOP Başkanı Gülmay Gümüşhan ve Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pülat da Van’da çocuk yaşta evliliğin önüne geçmek için başlattıkları “Eğlendirmiyoruz, Evlendirmiyoruz” hareketi hakkında bilgi verdi.

Kadın sporculardan başarının reçetesi

2001 yılında Mersin’de kurulan ve dünya çapında ün yapan Arslanköy Tiyatro Topluluğu’nun kısa bir oyun sergilediği konferansın “Sporda Kadın Başarısı” bölümünde ise Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Birincisi Ilgın Çelik, Kar Leoparı olarak anılan dağcı Esin Handal, Red Bull sporcularından aerobik jimnastik dalında Ayşe Begüm Onbaşı ve Taekwondo Poomsae dalında Kübra Dağlı ile Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın Eş Kaptanı Simge Aköz birer konuşma yaptı ve başarılarının sırlarını aktardılar.

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