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Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Japonya'da bir girişimci, ülkenin en ucuz otel odasını hizmete soktu. Geceliği yaklaşık 6 lira olan odada kalmanın tek bir şartı var: Otelde geçirdiğiniz gece YouTube'da canlı yayınlanacak.

Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Japonya'da bir girişimci, ülkenin en ucuz otel odasını hizmete soktu. Geceliği yaklaşık 6 lira olan odada kalmanın tek bir şartı var: Otelde geçirdiğiniz gece YouTube'da canlı yayınlanacak.

19 Kasım 2019 Salı 21:50
Japonya'nın en ucuz odalı otelinde kalmanın tek şartı var: Gecenizin YouTube'da canlı yayınlanması
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Japonya’nın Fukuoka şehrinde hizmet veren Business Ryokan Asahi isimli otelin sahibi, ülkede daha önce görülmemiş bir girişime imza attı.

Otel sahibi, oteldeki 8 numaralı odanın ücretini gecelik 130 yen ( 6.83 TL) olarak belirledi.

Konaklama ücretlerinin pahalılığıyla bilinen ülkedeki en ucuz odalardan birini hizmete sunan otel yönetimi, buna karşılık tek bir şart koştu. Geceyi odada geçirecek olan müşteri, gece boyunca YouTube üzerinden canlı yayın yapılmasına müsaade edecek.

​Otelden yapılan açıklamaya göre, odaya yerleştirilen kamera odanın her yerini görse de ses kaydı yapmıyor. Ayrıca, çıplak durmanın yasak olduğu odada müşterilere kıyafetlerini değiştirmek için ortak kullanım alanı sunulurken, uyumak için ışığı kapatmalarına da izin veriliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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