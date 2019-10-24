İzmir Sonbaharı Festivalle Karşılıyor!

MaviBahçe Kent Meydanı'nda tamamı ücretsiz olan etkinlikler kapsamında saç tasarım standlarından balon şovlarına, sihirbaz gösterilerinden maske yapım atölyesine bir çok farklı etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.
DOĞUKAN MANÇO VE BEDÜK İLE KOSTÜM PARTİSİ
İzmirlilerin sonbaharın gelişini kutlayacağı festivalin ilk gününde; sevilen şarkıcı Doğukan Manço ile çocuklar için kostüm partisi düzenlenecek ve öncesinde gerçekleşecek olan çocuklar arası kostüm yarışmasında da ilk üçe girenlere ödüller verilecek.
Festivalin ikinci gününde ise; Bedük ile kostüm partisi öncesinde gerçekleşecek olan kostüm yarışmasında yine ilk üçe girenlere ödüller verilecek.
İzmirliler, MaviBahçe Sonbahar Festivali'nde kostüm partileri, atölyeler ve çocuklara özel gösteriler ile 2 gün boyunca festivalin keyfini çıkaracak.
26 Ekim Cumartesi
Labirent Oyunu
Cookie Süsle Atölyesi
Kostüm Standı
Saç Tasarım Standı
Makyaj Standı
Örümcek ve Hayalet Şeker Yapım Atölyesi
Balon Show
Sihirbaz Gösterisi
Bubble Show
Doğukan Manço ile Çocuklar İçin Kostüm Partisi
27 Ekim Pazar
Labirent Oyunu
Maske Yapım Atölyesi
Asa Yapım Atölyesi
Saç Tasarım Standı
Makyaj Standı
Kostüm Standı
Taş Boyama Atölyesi
Kule Sakinleri ile Kostüm Yarışması
Bedük ile Kostüm Partisi
Erkan Doğan
ED Danışmanlık Genel Müdürü
Ege Haber Ağı Kurucusu
www.edtanitim.com
0530 50 00 771
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