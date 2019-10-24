İzmir Sonbaharı Festivalle Karşılıyor!

MaviBahçe Kent Meydanı'nda tamamı ücretsiz olan etkinlikler kapsamında saç tasarım standlarından balon şovlarına, sihirbaz gösterilerinden maske yapım atölyesine bir çok farklı etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

DOĞUKAN MANÇO VE BEDÜK İLE KOSTÜM PARTİSİ

İzmirlilerin sonbaharın gelişini kutlayacağı festivalin ilk gününde; sevilen şarkıcı Doğukan Manço ile çocuklar için kostüm partisi düzenlenecek ve öncesinde gerçekleşecek olan çocuklar arası kostüm yarışmasında da ilk üçe girenlere ödüller verilecek.

Festivalin ikinci gününde ise; Bedük ile kostüm partisi öncesinde gerçekleşecek olan kostüm yarışmasında yine ilk üçe girenlere ödüller verilecek.

İzmirliler, MaviBahçe Sonbahar Festivali'nde kostüm partileri, atölyeler ve çocuklara özel gösteriler ile 2 gün boyunca festivalin keyfini çıkaracak.



26 Ekim Cumartesi



Labirent Oyunu

Cookie Süsle Atölyesi

Kostüm Standı

Saç Tasarım Standı

Makyaj Standı

Örümcek ve Hayalet Şeker Yapım Atölyesi

Balon Show

Sihirbaz Gösterisi

Bubble Show

Doğukan Manço ile Çocuklar İçin Kostüm Partisi

27 Ekim Pazar



Labirent Oyunu

Maske Yapım Atölyesi

Asa Yapım Atölyesi

Saç Tasarım Standı

Makyaj Standı

Kostüm Standı

Taş Boyama Atölyesi

Kule Sakinleri ile Kostüm Yarışması

Bedük ile Kostüm Partisi

Erkan Doğan

ED Danışmanlık Genel Müdürü

Ege Haber Ağı Kurucusu

www.edtanitim.com

0530 50 00 771

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