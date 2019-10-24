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İzmir Sonbaharı Festivalle Karşılıyor!

İzmir'de Sonbahar Festivali için geri sayım başladı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, 7'den 70'e herkes için gösteri ve atölyeler olacak.

İzmir Sonbaharı Festivalle Karşılıyor!

İzmir'de Sonbahar Festivali için geri sayım başladı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, 7'den 70'e herkes için gösteri ve atölyeler olacak.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:33
İzmir Sonbaharı Festivalle Karşılıyor!

MaviBahçe Kent Meydanı'nda tamamı ücretsiz olan etkinlikler kapsamında saç tasarım standlarından balon şovlarına, sihirbaz gösterilerinden maske yapım atölyesine bir çok farklı etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.
DOĞUKAN MANÇO VE BEDÜK İLE KOSTÜM PARTİSİ
İzmirlilerin sonbaharın gelişini kutlayacağı festivalin ilk gününde; sevilen şarkıcı Doğukan Manço ile çocuklar için kostüm partisi düzenlenecek ve öncesinde gerçekleşecek olan çocuklar arası kostüm yarışmasında da ilk üçe girenlere ödüller verilecek.
Festivalin ikinci gününde ise; Bedük ile kostüm partisi öncesinde gerçekleşecek olan kostüm yarışmasında yine ilk üçe girenlere ödüller verilecek.
İzmirliler, MaviBahçe Sonbahar Festivali'nde kostüm partileri, atölyeler ve çocuklara özel gösteriler ile 2 gün boyunca festivalin keyfini çıkaracak.

 
26 Ekim Cumartesi 


Labirent Oyunu
Cookie Süsle Atölyesi
Kostüm Standı
Saç Tasarım Standı
Makyaj Standı
Örümcek ve Hayalet Şeker Yapım Atölyesi
Balon Show
Sihirbaz Gösterisi
Bubble Show
Doğukan Manço ile Çocuklar İçin Kostüm Partisi
27 Ekim Pazar


Labirent Oyunu
Maske Yapım Atölyesi
Asa Yapım Atölyesi
Saç Tasarım Standı
Makyaj Standı
Kostüm Standı
Taş Boyama Atölyesi
Kule Sakinleri ile Kostüm Yarışması
Bedük ile Kostüm Partisi

Erkan Doğan 

ED Danışmanlık Genel Müdürü 

Ege Haber Ağı Kurucusu 

www.edtanitim.com 

0530 50 00 771 

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izmir sonbaharı festivalle karşılıyor
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