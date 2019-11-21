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​İş yeri hekimlerine fitoterapide güncel yaklaşımlar anlatıldı

Bilimsel fitoterapi alanının öncü isimlerinden AlchemLife, iş yeri hekimlerinin mesleki gelişimini destekleyecek eğitimler vermeye devam ediyor. Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Fitoterapi’de Güncel Yaklaşımlar”ı ele alarak çağdaş bitkisel ilaçların nasıl olması gerektiğini anlattı.

​İş yeri hekimlerine fitoterapide güncel yaklaşımlar anlatıldı

Bilimsel fitoterapi alanının öncü isimlerinden AlchemLife, iş yeri hekimlerinin mesleki gelişimini destekleyecek eğitimler vermeye devam ediyor. Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Fitoterapi’de Güncel Yaklaşımlar”ı ele alarak çağdaş bitkisel ilaçların nasıl olması gerektiğini anlattı.

21 Kasım 2019 Perşembe 10:06
​İş yeri hekimlerine fitoterapide güncel yaklaşımlar anlatıldı

Bilimsel fitoterapide dünya lideri olan AlchemLife, iş yeri hekimlerini fitoteröpatik ürünler konusunda bilgilendirmek için bir eğitim toplantısı düzenledi. Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, günümüzde fitoterapötik ürünlere olan ilginin hızla arttığına dikkat çekerek “Yapılan araştırmalara göre bitkisel tedavi için 2018 yılında 218 milyar dolar harcandı. 2024 yılında ise bu rakamın 320 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.2018 yılında ABD’de yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ticaret hacmi kaydedilmiş. Ülkemizde de benzer bir artış görülüyor” dedi.

“Fitoterapide en önemli kriter standart bitkisel ekstre üretimi”

Fitoterapiyi; “sağlığı korumak ve tedavi etmek amacıyla, bitkilerin zengin kimyasal içeriğinden farmasötik formlar halinde yararlanılmasıdır” diye tanımlayan Yeşilada şunları söyledi: “Son dönemlerde fitoterapiye ilginin artmasının sebebi, bitkilerin etkinliği ve güvenirliliği konusundaki bilgilerin bilimsel araştırmalarla kanıtlanmasıdır. Bu çalışmaların sonuçlarının da sosyal medya, TV, internet, yazılı basın gibi yayın araçlarında herkes tarafından takip edilebiliyor olması da etkili. Güncel fitoterapi uygulamalarında en önemli özellik standart ekstre üretimidir. Fitoterapötik ürünlerde iyi tarım, iyi laboratuvar ve iyi üretim uygulamalarına dikkat edilmeli.”

Prof.Dr. Erdem Yeşilada, AlchemLife’ın soğuk algınlığı, ağız sağlığı, eklem sağlığı,prostat sağlığı, karaciğer sağlığı ve sindirim sistemi sağlığı alanlarında bütünsel bitkisel ve doğal tedavi alternatifleri sunan ürünleriyle ilgili bilgi verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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