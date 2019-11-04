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İlk soruda elendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı, sosyal medyanın diline düştü.

İlk soruda elendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı, sosyal medyanın diline düştü.

04 Kasım 2019 Pazartesi 23:14
İlk soruda elendi! Sosyal medyada alay konusu oldu!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Okan Tokmak adlı yarışmacıya sorulan ilk soruda, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu.

Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor"cevabı ile yarışmadan elendi. Sorunun doğru cevabı "Peşinden koşuyor" olacaktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ses sanatçılığı yapan Okan Tokmak, ilk soruda elenmesi ve verdiği cevap ile sosyal medyanın diline düştü. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Okan Tokmak'a "Doğru cevabı nasıl bilemedin" tepkisi gösterdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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