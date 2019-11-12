İlk ara tatilde İzmir’e gitmek için 10 neden!

İlk ara tatile özel konaklama fırsatlarıyla tatilini İzmir’de geçirecek olan ziyaretçiler için Wyndham Grand İzmir Özdilek, doğayla iç içe ayrıcalıklı konumuyla huzurlu bir tatilin adresi oluyor.

İşte ara tatilde İzmir’e gitmek için 10 neden!

1. Ege’nin incisi olarak bildiğimiz İzmir, büyükşehir olmasının yanı sıra tatil yapılacak birçok bölgeye yakınlığıyla da biliniyor.

2. Şehir içinde ve şehre yakın turistik beldelere ulaşımın oldukça kolay olması, mükemmel deniz manzarası tercih sebepleri arasında.

3. İzmir’e yakın mesafelerdeki Seferihisar, Gümüldür, Özdere, Urla, Çeşme ve Alaçatı kuzeyde Foça gibi ilçeler tarihi dokuları, evleri ve insanlarının sıcaklıkları ve turkuaz rengi deniziyle turistleri kendine hayran bırakır. Bir günlük muhteşem bir tur için harika bir rota mı düşünüyorsunuz? İşte size bir günlük tarih ve eğlence dolu bir gezi için en güzel rota: Selçuk, Şirince Efes, Meryemana ve Kuşadası. Güne Şirince’de başlayabilir ardından Efes harabelerini ziyaret edebilir, Selçuk’un meşhur çöp şişini denemek için öğle yemeği molası verebilir ve günün devamındaysa kendinizi Kuşadası’nın güzelliklerine bırakabilirsiniz.

4. Mavi - beyaz renklerin hakim olduğu birbirinden güzel sokaklarıyla herkesi büyüleyen Alaçatı serinleten rüzgarı ve sakızlı dondurma ve tatlıları dillere destan. Yemeklerininse oldukça lezzetli olduğunu bilmeyenler için söylemek lazım.

5. İzmir merkezde tarihi Kemeraltı’nda unutulmaz bir gün yaşayabilir ve yine tarihi Kızlarağası ile meşhur Hisarönü’nde birbirinden güzel küçük dükkanlardan sevdiklerinize orijinal hediyelikler alabilirsiniz.

6. Meşhur kumda kahveden içmeden kaymaklı şambali tatlısı yemeden asla İzmir’den ayrılmayın!

7. Sağlık dolu bir gün için de otelin termal havuzu ve masaj terapileri sizi yeniden doğmuş gibi hissettirecek.

8. İnciraltı’nda çocuklarınızla birlikte bisiklet keyfi yapabilir, pembe flamingolarıyla ünlü İzmir Kent Ormanı’na ve marinaya kadar uzanarak çevrenin güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

9. İzmir’in Kordonboyu'nda güneşin batışını izleyebilir, sevdiklerinizle birlikte capcanlı atmosferin keyfini yaşayabilirsiniz.

10. İzmir’e gidenler için elbette ki vapurda martıları simitle beslemek, meşhur kumruyla ziyafet çekmek de şehrin olmazsa olmazları arasında…

Konforlu bir tatilden daha fazlası…

Wyndham Grand İzmir Özdilek’in misafirleri, tatil boyunca otelin içinde bulunan Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal & Wellness Center’da; kapalı havuz, termal havuz & jakuzi, Türk hamamı, sauna, buhar odası ve fitness center’ı kullanabiliyor. Ebeveynler masaj veya bakım hizmetlerinden faydalanırken çocuklar ve gençler deniz kıyısında ve kent ormanında ücretsiz sunulan bisikletlerle keyifli anlar yaşayabiliyor. Misafirler, Carême Restaurant’da canlı piyano müziği ve eşsiz deniz manzarasının keyfini sürerken seçkin lezzetlerin tadına varabiliyor.

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