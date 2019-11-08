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İlk Ara Tatil Başlıyor… En Güzel Sonbahar Tatili Rotaları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim dönemine başlarken yapılan düzenleme ile okullarda 2 olan tatil sayısı 4’e çıkarılmıştı. 18-22 Kasım 2019’da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatil için ise geri sayım başladı. Aileler sonbahar tatili için planlamalar yaparken biletall.com son bilog yazısında bu tatilde değerlendirilebilecek en güzel rotaları belirledi.

İlk Ara Tatil Başlıyor… En Güzel Sonbahar Tatili Rotaları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim dönemine başlarken yapılan düzenleme ile okullarda 2 olan tatil sayısı 4’e çıkarılmıştı. 18-22 Kasım 2019’da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatil için ise geri sayım başladı. Aileler sonbahar tatili için planlamalar yaparken biletall.com son bilog yazısında bu tatilde değerlendirilebilecek en güzel rotaları belirledi.

08 Kasım 2019 Cuma 14:26
İlk Ara Tatil Başlıyor… En Güzel Sonbahar Tatili Rotaları

Trilye

Sonbahar aylarında en güzel haline bürünen Trilye, bir kez giderseniz her sene gitmek isteyeceğiniz bir destinasyon. Sakin yaşantısı ile sizin için, tarihi dokusu ile çocuklar için ideal bir yer. Trilye’nin ünlü zeytinlerini ve bölgenin cevizli lokumunu tatmadan dönmeyin!

İğneada

Özellikle İstanbul ve yakınında oturanlara önerimiz: İğneada. Longoz Ormanları Milli Parkı’na sahip olan bu bölgeyi çocuklar da siz de çok seveceksiniz. Çocuklar ile muhteşem bir doğa tatili isterseniz burayı gezilecek yerler listenize eklemelisiniz.

Bademli

Adaları, koyları, küçük belde merkezindeki renkli görüntüleri ile Bademli hem dinlendirecek hem de çocukların çok keyifli vakit geçirmesini sağlayacak bir yer. Bölgeye özgü bir içecek olan koruk suyunu denemeyi unutmayın. Eğer Bademli’ye tüm tatili ayırmak istemezseniz birkaç saat uzaklıktaki Ayvalık’ta da birkaç gün geçirebilirsiniz.

Ihlara Vadisi

Deniz görmeye doyduk derseniz trekking meraklılarının odak noktası olan Ihlara Vadisi’ni öneririz. Çocukları da alıp yürüyüş yapmak ve her adımda birbirinden güzel doğa manzaraları ile karşılaşmak için Ihlara Vadisi’ni tercih edebilirsiniz.

Amasra

Amasra, çocuklarla yapılacak kısa bir tatil için ideal bir yer. Eğer 2-3 günlük bir tatil düşünüyorsanız burayı düşünebilirsiniz. Amasra Kalesi’ne çıkabilir, çarşısında gezerek eşyaları karıştırabilir ve hediyelik eşyalar alabilir, her köşeyi dönünce farklı manzaralarla karşılaşabilirsiniz.

Akyaka

İşte her mevsim güzel olan bir yer: Muğla, Akyaka! Harika ötesi doğası ile sakinlik veren Akyaka, herkesin sevebileceği şirin bir tatil beldesi. Sakartepe Seyir Terası’ndan muhteşem deniz manzarasına karşı oturup çay içmeyi, Azmak Kaya Mezarları’nı gezmeyi ve Azmak Nehri’ni görmeyi unutmayın!

Köyceğiz

Muğla’nın Akyaka kadar bilinmeyen ancak bir o kadar duyulmayı hak eden ilçesi Köyceğiz de çocuklar için tatil için ideal bir destinasyon. Zengin tarihi ve doğa güzellikleri ile Köyceğiz çok şey vadediyor!

Faralya

Dik bir yamaç üzerine kurulmuş olan Faralya, Likyalılar ve Romalılara ait kalıntıları ile gezilecek birçok yere sahip! Ayrıca Ölüdeniz’!e ve Kelebekler Vadisi’ne çok yakın, belki oralara da uğrarsınız!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ilk tatil başlıyor güzel sonbahar tatili rotaları
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