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İlişkinizin Fişini Çekmeniz Gerektiğini Gösteren 13 Durum!

Eğer partnerinizle bunları yaşıyorsanız ilişkiniz bitişe doğru gidiyor demektir. Vaziyet düzeltilmeyecek gibiyse biten ilişkinin üzerine bir bardak soğuk su içip önünüze bakmanız gerekecektir. İşte ilişkinin bitişe geçtiğini gösteren o 13 durum...

İlişkinizin Fişini Çekmeniz Gerektiğini Gösteren 13 Durum!

Eğer partnerinizle bunları yaşıyorsanız ilişkiniz bitişe doğru gidiyor demektir. Vaziyet düzeltilmeyecek gibiyse biten ilişkinin üzerine bir bardak soğuk su içip önünüze bakmanız gerekecektir. İşte ilişkinin bitişe geçtiğini gösteren o 13 durum...

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:57
İlişkinizin Fişini Çekmeniz Gerektiğini Gösteren 13 Durum!

İlişkilerde bazen her şey yolunda gitmeyebilir. Birinden gerçekten hoşlanıp ilişkinin devam etmesini istediğiniz halde, partnerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Her ne kadar uzlaşmak için uğraşsanız da sorunlar istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Eğer tüm çabanızı ortaya koymanıza rağmen ilişkiniz istediğiniz gibi gitmiyorsa belki de ilişkinizi gözden geçirme vaktiniz gelmiştir. Ayrılıklar pek çok farklı sebeple olabilir. Ancak kimi zaman bu sebepler oldukça belirgindir. İşte bir ilişkide partnerlerin yolları ayırmasının 13 nedeni.

1.HAYAT GÖRÜŞLERİNİZ TAMAMEN FARKLILAŞTIYSA

İlişkinin başlarında geleceğe dair ortak planlar kuruyor olabilirsiniz. Ancak zaman içerisinde fikirleriniz, hayata bakış açınız ve bir ilişkiden beklentileriniz değişebilir. Bu son derece olağan bir durumdur. Eğer partnerinizle aynı bakış açısına sahip değilseniz, beklentileriniz konusunda ikiniz arasında büyük bir fark varsa bu ayrılık için çok büyük bir neden olabilir.

2. PARTNERİNİZ İLİŞKİNİZ İÇİN GEREKEN ÇABAYI GÖSTERMİYORSA

Bir ilişkide sorun yaşandığında iki tarafın da emek harcayıp bu sorunu çözmeye çalışması gerekir. İlişkiler karşılıklı fedakarlıklarla yürür. Fakat ilişkinizde çaba harcayan tek kişi sizseniz, partnerinizin ilişkinizi gerçekten yürütmeye istekli olmadığını düşünüyorsanız, bu düşünce sizi ayrılığa sürükleyebilir.

3. ARANIZDA PARANIN LAFI OLMAYA BAŞLADIYSA

Partnerin hayatı bir noktada ortak hale gelir. Dolayısıyla finansal meseleler de her iki kişinin sorunu olur. Maddi problemler yaşıyorsanız ve partneriniz bu konuda sorumsuzca davranıyorsa bu büyük bir problemdir. Sırf biri sizi sevdiği için kendinizi onunla olmak zorunda hissetmemelisiniz.

4. SORUNLARINIZI DİNLEMİYOR, ÖNEMSEMİYORSA

Yaşanan problemleri çözmek için karşılıklı konuşmak gerekir. Yoksa problemler daha büyük bir hal alabilir. Yaşadığınız bu iniş çıkışlar görmezden gelebileceğiniz şeyler değildir. Eğer partneriniz sizinle sorunlarınızı hakkında iletişim kurmayı reddediyorsa bu durum, zaman içerisinde ayrılığı getirebilir.

5. ZAYIFLIKLARINIZI SİZE BİR SİLAH OLARAK KULLANIYORSA

Bir ilişkiyi yürütmenin kilit noktalarından biri iki tarafın birbirine saygı duymasıdır. Ancak eğer partneriniz size saygı duymuyor, sizin zayıflıklarınızı size karşı kullanıyor ve iyi niyetinizi suistimal ediyorsa bu ilişki hakkında düşünmeniz gerekebilir.

6. SİZE SAYGI DUYMUYORSA

İki taraf arasındaki saygının ilişkilerde önemli olduğundan yukarıda bahsettik. Partneriniz sizi sözlü olarak taciz etmese bile eğer söylediklerinize saygı duymuyorsa, sizi ciddiye almıyorsa bu durum zaman içerisinde sizi yıpratabilir. Onu bir konu hakkında uyarıyorsunuz ancak o söylediklerinizi dikkate almıyor mu? Kesinlikle böyle bir davranışı hak etmiyorsunuz.

7. SÜREKLİ KARŞILIKLI BİR SAVAŞ HALİNDEYSENİZ

İkili ilişkilerin sağlıklı yürümesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Zaten sağlıklı bir ilişki de pek çaba harcamanıza gerek kalmadan kendiliğinden ilerler. Ancak sürekli bir şeyler için savaştığınızı ve ilişkinizi zorla devam ettirdiğinizi düşünüyorsanız aslında kendinizi pek fazla yormanıza gerek olmadığını da fark edeceksiniz.

8. FİZİKSEL OLARAK ARTIK DAHA MESAFELİYSENİZ

Mesafeli ilişkileri yürütmek oldukça zordur. Fiziksel olarak yanınızda olmayan biriyle birlikte olmak artık çok daha zor gelmeye başladıysa ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Yalnızca bir “bağlantı” hissettiğiniz için biriyle birlikte olmak son derece yorucu olabilir.

9. İKİNİZDEN BİRİ GEÇMİŞE TAKILI KALDIYSA

Eğer siz veya partneriniz geçmişte yaşadığı ilişkinin etkisinden çıkamıyorsa ve bu etkiyi size yansıtıyorsa o zaman ilişkiniz için tehlike çanları çalışıyor olabilir. Ya da siz hala eski sevgilinizi özlüyorsanız, partnerinize daha fazla haksızlık yapmadan ilişkinizi bitirmelisiniz.

10. SİZE KÖTÜ DAVRANIYORSA

Partneriniz size kötü davranıyor, sizin psikolojik olarak kötü hissetmenize neden oluyorsa bunun mantıklı hiçbir açıklaması yok. Sizin kendinizi kötü hissetmenize sebep olan bu ilişkiyi en kısa sürede sonlandırmanız gerekiyor.

11. İKİNİZDEN BİRİNDE ALKOL YA DA UYUŞTURUCU SORUNU VARSA

Eğer ikinizden birinin alkol ya da uyuşturucu problemi varsa bunu aşmak için birlikte hareket etmelisiniz. Ancak yaşadığınız bu soruna neden olan şey ilişkinizse bu konuda ne yapacağınız hakkında düşünmeniz gerekiyor.

12. HİÇBİR TÜRLÜ TAKDİR EDİLMİYORSANIZ

Konu aşk olunca hepimizin takdir edilmeye ya da şefkat görmeye ihtiyacı var. Ancak partneriniz size sevgi ya da şefkat göstermiyor, yaptığınız iyi şeyleri takdir etmiyorsa ve mutsuzsanız zamanınızı boşa harcamayın. Unutmayın, size hak ettiğiniz değeri verecek pek çok kişi var.

13. ARANIZDAKİ GÜVEN BİTTİYSE

Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazı güven duygusudur. Eğer ikiniz arasında bir güven problemi varsa ve bunu aşamıyorsanız bu durumda birbirinizi yıpratmak yerine farklı bir çözüm arayabilirsiniz. Çünkü romantik ilişkiler güvensizlik duygusunu kaldıramaz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2019 00:41
Anahtar Kelimeler:
ilişkinizin fişini çekmeniz gerektiğini gösteren durum
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