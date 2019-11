İki bacağı protez Türk dansçı Derya Soyiç, Moskova'da dans edecek

Rusya’nın önde gelen vakıflarından Spivakov Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Moskova Dostları Çağırıyor Festivali, 25 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşecek.

2004 yılından bu yana Rusya ve eski Sovyet ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadan gelen genç sanatçıların klasik enstrümanlar, vokal, dans, sirk, koro, resim, orkestrada performanslarını sergilediği festivale, bu yıl Türkiye’den önemli bir katılım olacak.

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın desteğiyle, iki bacağı protez olan 29 yaşındaki Türk dansçı Derya Soyiç de festival kapsamında Moskova’da olacak. Partneri Koray Orbay’la birlikte dans gösterisi yapacak Soyiç, 3 Aralık’ta Moskova Uluslararası Müzik Evi’nde sahne alacak.

‘Moskova daveti paha biçilmez bir mutluluk ve hediye oldu’

Eskişehir’de omuriliğin tam kapanmamasına sebep olan 'meningomyelocele' rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve iki bacağını kaybettikten sonra dans etmeye başlayan Soyiç, Moskova’dan aldığı daveti Sputnik’e anlattı. 2019 yılı Mayıs ayında Spivakov Sanat Vakfı Türkiye Temsilcisi Amine Aygistova’nın “Ben Başardım” programına konuk olduğunu anlatan Soyiç “Aygistova, program sonunda beni Moskova’ya davet ettiğinde inanamamıştım. 29 Haziran’da ise Spivakov Sanat Vakfı’nın resmi davetiyle karşımdaydı Amine Hanım. Davetin bana doğum günü hediyesi olduğunu söylemişti. Bu haber, büyük bir mutluluk, paha biçilemez bir hediye oldu” dedi.

‘Eskişehir’i ve Türkiye’yi temsil etmek mutluluk ve gurur verici’

Soyiç “Bugüne kadar birçok sahneye çıkıp birçok projede yer aldım. Hepsi ayrı heyecanlı hepsi ayrı unutulmaz değerdeydi benim için. Ama Moskova’da, hem kendimi, hem şehrim Eskişehir’i, hem de ülkem Türkiye’yi temsil ediyor olmak benim için gurur verici, büyük bir mutluluk. Biz bugüne kadar yer aldığımız projelerde potansiyelimizi ortaya çıkardık. Moskova kendimizi de keşfedeceğimiz bir sahne olacak” diye konuştu.

Beş çocuklu bir ailede yetiştiğini ancak hiçbir zaman ‘farklı’ muamelesi yapılmadan büyüdüğünü anlatan Soyiç “Ailem, toplumun merkezinde yer almam için ciddi mücadele veren, özgüvenimi her geçen gün perçinlemeye çalışan ve bana her zaman ‘sana inanıyoruz, sen yaparsın’ diyen bir aile oldu. Onlar beni, hem hastalığıma hem diğer insanlara karşı her geçen daha güçlü olmaya ve karşılaştığım zorluklarla başa çıkmaya teşvik eden kahramanlarım” dedi.

‘Tüm olumsuzluklara dans ederek meydan okuma kararı verdim’

Hastalığıyla 20 yıl boyunca mücadele verdiğini anlatan genç dansçı Soyiç “Ömrümün ilk çeyreği çok büyük zorluklarla ve çok ciddi mücadeleyle geçti. 33 ameliyat ve 2 ayağımın ampute edilmesiyle sonuçlandı. Ve öğrendim ki bu hayatta karşılaştığımız her bireyin zor bir mücadelesi var. Ve öğrendim ki herkes kendi hikayesinin kahramanı. Ben de, kendi hikayemin kahramanlığını üstlenirken en büyük desteği ailemden ve doktorumdan aldım. Her iki ayağımın kesilmesinden sonra dans etme fikri benim için çok heyecan vericiydi. Çünkü dans ve müzik her insana yaşam enerjisi verir. Ben de enerjimi insanlara dansla göndermek istedim. Bir gün iki ayağımın üzerinde dans edip tüm olumsuzluklara meydan okuyacaktım” ifadelerini kullandı.

‘Bana yapılan olumlu dönüşlerden ne kadar doğru bir yola baş koyduğumu bir kez daha anladım’

Kendisine destek verenlere teşekkür eden ve baş koyduğu yolda başarıyla ilerlediğini aktaran Soyiç şunları ekledi:

“Yer aldığım projelerden, tarafıma yapılan olumlu geri dönüşlerden şimdi daha iyi anlıyorum ne kadar doğru bir karar verdiğimi. Şimdi baktığımda benim için heyecan verici ve bu süreçte hayal bile edemeyeceğim bir sahne hazırlığı içerisindeyim. Başarıyorum galiba diyorum. Ve heyecanım, mutluluğum daha da artıyor. Biliyorum her gün çiçek açmıyor ama her gecenin sonunda güneş doğuyor. Ve sizi zirveye taşıyan eller, yalnız size ve neler yapabileceğinize inananlarındır.”

