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İfadeniz Donmadan Özgürce Gülmek Hakkınız!

Yapılan araştırmalara göre dünyada güzelliğine önem veren kadınların en büyük isteği güzelleşirken doğal görünümünü kaybetmemek. Genç görünmek uğruna yüzündeki ifadesini kaybetmek istemeyenler için geliştirilen yeni nesil Dinamik Dolgu, formülü, ürün yapısı, uygulama özellikleri ve uygulandıktan sonra doğal görünüm sağlaması sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda dünyada kendine has yüz ifadesini kaybetmek istemeyenlerin en çok tercih ettiği bu yeni nesil dolgu türü ile ilgili merak edilenler hakkında Dr. Semir Ferraoğlu bilgi verdi.

İfadeniz Donmadan Özgürce Gülmek Hakkınız!

Yapılan araştırmalara göre dünyada güzelliğine önem veren kadınların en büyük isteği güzelleşirken doğal görünümünü kaybetmemek. Genç görünmek uğruna yüzündeki ifadesini kaybetmek istemeyenler için geliştirilen yeni nesil Dinamik Dolgu, formülü, ürün yapısı, uygulama özellikleri ve uygulandıktan sonra doğal görünüm sağlaması sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda dünyada kendine has yüz ifadesini kaybetmek istemeyenlerin en çok tercih ettiği bu yeni nesil dolgu türü ile ilgili merak edilenler hakkında Dr. Semir Ferraoğlu bilgi verdi.

25 Ekim 2019 Cuma 12:26
İfadeniz Donmadan Özgürce Gülmek Hakkınız!

Yıllar içerisinde elastikiyet özelliğini ve nemini kaybeden cilt yapısında, özellikle mimik hareketlerinden oluşan kırışıklıkları yok etmenin bir hayli güç olduğunu söyleyen Özel Novar Sağlık Grubundan Dr. Semir Ferraoğlu,: “Cildin kendi içeriğinde yer alan ve sıkı bir yapıda kalabilmesini sağlayan maddeler yaş ilerledikçe azalarak bir yandan zararlı dış etkenlere maruz kalınmasıyla birlikte cilt hücrelerinin sayısında da ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Yüzümüzde yer alan kaslar mimik yaptığımız an kasıldığında gerginleşme süreci çok etkili olmadığından gösterilen mimikler yetersiz yapıda kalabilmektedir. Kişisel cazibenizi yaratan ve sizi benzersiz kılan bu ince farklar maalesef zaman geçtikçe derin izler bırakır. Mimik kırışıklıkları kişinin, henüz genç olmasına rağmen, olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açabiliyor. Üstelik kişinin olduğundan daha sinirli, mutsuz ya da endişeli görünmesine de neden olabiliyor. Bugüne kadar cilt hareket halinde değilken görülen statik kırışıklıklar düşünülerek uygulanan geleneksel dolgular ile çözüm aranırken, Teoxane Laboratuvarları’nda geliştirilen Dinamik Dolgu, doğal mimik hareketleri özgürlüğünü korurken mükemmel bir görünüm kazanılmasına yardımcı oluyor. Dinamik Dolgu, herhangi bir yüz hareketi yapılmadan dahi görülebilen statik kırışıklıkların yanı sıra, mimik hareketlerine bağlı olarak oluşan dinamik kırışıklıkların giderimi de hedeflenerek geliştirilmiş ilk patentli hyaluronik asit dolgu. Özellikle mimiklerle oluşan problemleri gidermek veya azaltmak için sadece bu bölgeye özgü olarak yaratılmış, içeriği itibari ile de normal dolgulardan birçok konuda farklı bir seri. Yüzeysel, orta, derin ve hacimlendirici olarak cildin bölge ve kırışıklık durumuna göre farklı seçenekler sunan bu dolgu, patentli üretim tekniği sayesinde yüz hareketlerine bağlı olarak oluşan germe veya sıkılaştırma esnasında kasın doğal yapısıyla uyum sağlıyor ve performansını koruyor. Bu da doğal görünümü kaybetmeden mimik çizgilerinin düzeltilmesi konusunda hekime ve hastaya hem kolaylık hem de konfor sağlıyor” dedi.

Yüzdeki orta düzeydeki hacim kayıplarının tedavisini sağlarken, mimiklerin hareket kabiliyetini koruyan, doğal görünümü kaybetmeden güzelliklerini korumak isteyenlerin tercih ettiği Dinamik Dolgu’nun uygulama alanları ve tekniği ile ilgili bilgi veren Dr. Semir Ferraoğlu: “Boyun çizgileri, alın çizgileri, ağız çevresi, yanaklar, nazolabiyal kıvrımlar, kaz ayakları, dudak gibi cildin en hareketli bölgeleri için çok uygun. Özellikle son zamanlarda dudaklarında doğal bir görünüm isteyenlere Dinamik Dolgu uygulaması yapıyoruz. Sonuç gerçekten çok doğal oluyor. Dinamik Dolgu işleminin tamamı mimik çizgilerinin durumuna göre 10 ila 20 dakika arası sürüyor. Kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre kalıcılık süresi 12 – 18 ay arasında değişkenlik gösteriyor Bu dolgunun tekrar uygulamaları kalıcılık süresini artırmaya yardımcı oluyor. Mimik çizgilerinin oluşumunun ve derinleşmesinin engellenmek istendiği 20 yaş ve üstü, görünümüne özen gösteren herkes için uygundur” diye belirtti.

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ifadeniz donmadan özgürce gülmek hakkınız
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