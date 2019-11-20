Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bebeklerinden ilk fotoğraf geldi

Instagram hesabı üzerinden hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan Hazal Kaya dün bebeğini kucağına aldı. Hazal Kaya-Ali Atay çifti, oğulları Fikret Ali'ye kavuştu. Fulya'da özel bir hastanede doğum yapan Hazal Kaya ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları 18 Kasım Pazartesi günü özel bir hastanede dünyaya geldi. Çift oğullarına “Fikret Ali” ismini verdi.

Saat 13:52’de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı.

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü.

1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir.

2011'de Adını Feriha Koydum adlı diziyle ekranlara geri döndü. Başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde başrolünü Ayça Bingöl ve Selin Şekerci ile paylaştığı Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı. Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı.

Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı.

En son Bizim Hikaye dizisinde Filiz karakterine hayat verdi.

ALİ ATAY KİMDİR?

Dursun Ali Atay (d. 20 Nisan1976, Rize), Türk oyuncu, müzisyen ve film yönetmeni.

20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de doğdu. 1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ali Atay "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut’u oynamıştır. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen ve Star Tv'de yayınlanan Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

2014 Haziranın da ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. ATV'de yayınlanan Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır.

2017'de BluTV üzerinden yayınlanan Türkiye'nin ilk online dizisi Masum da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık gibi isimlerle baş rolü paylaşmıştır. Yusuf Komser karakterini canlandırmıştır. Türkiye'nin 90. Akademi ödülleri için aday gösterdiği Ayla filminde Ali Astubay karakterini canlandırmıştır. Aksiyon Komedi tarzındaki Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda yer almıştır. Atay son olarak gerçek bi' hikâyeden uyarlanan Turkish'i Dondurma filminde rol almıştır.

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