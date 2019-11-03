Hanife'yi çıldırtan soru!

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda açılan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilen eski gelin adayı yine gündemde...

Erzurum'da olduğu anları Instagram hikayesinden paylaşan Gürdal, takipçilerinin 'Sanayi'de mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi. Hanife o takipçisine "Bir tek siz akıllısınız. Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz" yanıtını verdi.

Hanife daha önce de benzinci de pompa görevlisi olarak çalışmış ve o zaman da böyle gündeme gelmişti.

Öte yandan Hanife Gürdal, dün çekim için gittiği Trabzon'da sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

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