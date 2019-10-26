hanife mini etekli pozunu paylaşmaya doymadı

Katıldığı evlilik programındaki tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla tepki toplayan Hanife Gürdal, fotoğrafının üzerine ''Canım kendim'' notunu düştü.

Daha önce de mini elbisesiyle Kapadokya'dan video paylaşan Hanife, olay olan elbisesiyle bir paylaşım daha yaptı. Hanife'nin fotoğrafına kısa sürede onlarca yorum yağdı.

Takipçileri, fenomen gelin adayına, ''Bu kıyafet olmamış'', ''Başörtüsüz hiçbir şey yakışmıyor'', ''İki beğeni için kendini sergiye çıkardın'', ''Tanker gibi olmuşsunuz, biraz kilo yaksanız fena olmaz'' ve ''Haram yemekten ne hale gelmiş'' gibi yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda, bikinili fotoğrafından dolayı da tepki çeken Hanife, kendisine kötü yorum yapanlara "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" notuyla gönderme yapmıştı.

Hanife gelen eleştirileri umursamadan Kapadokya'da katıldığı bir çekimden pozunu da Instagram'da paylaştı.

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