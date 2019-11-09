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Haluk Levent'in ''katil baba'' paylaşımı olay oldu!

Antalya'da 4 kişilik ailenin ölü bulunmasıyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, ''Orada eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir'' yorumuyla tepki çekti.

Haluk Levent'in ''katil baba'' paylaşımı olay oldu!

Antalya'da 4 kişilik ailenin ölü bulunmasıyla ilgili paylaşım yapan Haluk Levent, ''Orada eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir'' yorumuyla tepki çekti.

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:14
Haluk Levent'in ''katil baba'' paylaşımı olay oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar etmesinin ardından bir acı haber de Antalya'dan geldi. Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin de siyanürden zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından baba Selim Şimşek'in maddi sıkıntı çektiğini anlatan mektup ise gündeme bomba gibi düştü.

Yaptığı yardım faaliyetleriyle takdir toplayan Haluk Levent, acı olayla ilgili sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Levent, haberden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek babanın cinayete sebep olduğunu yazdı.

"NE OLURSA OLSUN BU BİR CİNAYETTİR"
Ünlü şarkıcı, "Antalya'daki 4 kişilik ölüm babanın elbette geçim kaynağı ile ilgilidir.Bıraktığı mektuptan anlaşılıyor. Ama baba için "zavallı adam, onurluymuş" gibi kelimeler içimi yaralıyor be dostlar. Orda eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var. Ne olursa olsun bu bir cinayettir." notunu düştü.

TEPKİ YAĞDI
Bu zamana kadar yaptıklarıyla alkış toplayan Haluk Levent, bu paylaşımından sonra tepki çekti. Sevilen şarkıcı gelen eleştiriler üzerine art arda yaptığı paylaşımlarla durumu açıklamaya çalıştı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Levent'in paylaşımları ve gelen tepkiler şöyle;

"Yazdığımı 20 kez okudum. Tepkiler olsa da silmeyeceğim. Ben her fikri doğru bir adam değilim ki zaten! Sistem insanları intihara sürükleyebilir bu ayrı! Birçoğunuz da hayal kırıklığı yaşattığım için üzgünüm. Fakat bu benim fikrim. Masum yavruları öldüren baba benim için katildir!"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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