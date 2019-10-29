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Hadise: Irkçılık yaşadım, bana 'Pis Türk' diyorlardı, konuşmamla alay ederlerdi

Belçika'da büyüyen şarkıcı Hadise Açıkgöz, burada ırkçılık yaşadığını ve o dönem yaşıtlarının kendisine 'pis Türk' diye hitap ettiğini söyledi. Hadise, bu kişilerin kendisinin konuşmasıyla da alay ettiğini kaydetti.

Hadise: Irkçılık yaşadım, bana 'Pis Türk' diyorlardı, konuşmamla alay ederlerdi

Belçika'da büyüyen şarkıcı Hadise Açıkgöz, burada ırkçılık yaşadığını ve o dönem yaşıtlarının kendisine 'pis Türk' diye hitap ettiğini söyledi. Hadise, bu kişilerin kendisinin konuşmasıyla da alay ettiğini kaydetti.

29 Ekim 2019 Salı 12:02
Hadise: Irkçılık yaşadım, bana 'Pis Türk' diyorlardı, konuşmamla alay ederlerdi

TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Belçika’da okulda kendisine 'pis Türk' dendiğini ifade etti.

Hadise, yaşadıklarını canlı yayında şöyle anlattı:

"Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi. Okulda Flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu."

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