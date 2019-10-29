Hadise: Irkçılık yaşadım, bana 'Pis Türk' diyorlardı, konuşmamla alay ederlerdi

Belçika'da büyüyen şarkıcı Hadise Açıkgöz, burada ırkçılık yaşadığını ve o dönem yaşıtlarının kendisine 'pis Türk' diye hitap ettiğini söyledi. Hadise, bu kişilerin kendisinin konuşmasıyla da alay ettiğini kaydetti.