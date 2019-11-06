Güzel oyuncu sapığını Twitter'dan fotoğrafıyla ifşa etti! "Bana tecavüz etmek istiyor"

Son zamanlarda ekranlarda göremediğimiz oyuncu Yasemin Kaya Allen, kendisini uzun zamandır rahatsız eden, sapıkça mailler atıp tecavüz etmek istediğini söyleyen tacizcisini ifşa etti.

Birçok dizi ve projedeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Allen’a dadanan sapık, bir süredir taciz mesajları atıyormuş. Bu durumdan artık rahatsız olan Allen, Twitter hesabından sapığın fotoğrafını ve mesajlarını paylaştı.

Yasemin Kaya Allen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun sapıktır” dedi.

Güzel oyuncu, bu kişiyi engellemesini söyleyenlere ise şu cevap verdi: “Engöllö götsön” yazacaksanız yazmayın. Engelledim zaten. Her gün atıyor neredeyse. Bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA