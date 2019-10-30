Göz Profesörü Sevgi Evlerindeki Çocuklar İçin Koşacak

Adım Adım Oluşumu tarafından organize edilen İstanbul Maratonu'nda vakıf ve dernek adına koşacak kişiler, temsil ettiği sivil toplum örgütleri için bağış toplayacak. Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Safiye Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde yaşayan çocukların, Koruyucu Ailelerine kavuşması amacıyla koşacak. İzmir'de 100 çocuğun aile yanına yerleşmesi amacıyla İstanbul Maratonu'ndan koşacağını anlatan Dr. Yılmaz, "Çocukların sağlıklı gelişimi için aile yanında büyümesinin önemini vurgulamak amacıyla koşacak olan 50’e yakın gönüllü içerisinde farklı meslek gruplarından insanlar var . Düzenlenen kampanya da hedef 100 çocuğu daha koruyucu aile yanına yerleştirerek, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını arttırmaktır" dedi.

EĞİTİME, SPORA, SANATA DESTEK...

Ata Sağlık Ailesinin sanata, eğitime, spora da destek olduğunu anlatan Dr. Yılmaz, Bornova Belediyesi ile yaptıkları işbirliğini anımsatarak, ilçedeki amatör spor kulüplerinin sağlık kontrollerini üstlendiklerini sözlerine ekledi.

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