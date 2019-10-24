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Girişimci Kadınları 13. b-fit Franchise Kongresinde Buluşuyor

13. kez düzenlenecek olan b-fit Franchise Kongresi’nde, 25-26-27 Ekim 2019 tarihinde, tüm zorluklara rağmen b-fit’in gücüyle iş hayatına adım atmış girişimci kadınlar, “Spor Biziz, Her Yerdeyiz” sloganıyla Kuşadası Palm Wings Ephesus Hotel’de buluşacaklar.

Girişimci Kadınları 13. b-fit Franchise Kongresinde Buluşuyor

13. kez düzenlenecek olan b-fit Franchise Kongresi’nde, 25-26-27 Ekim 2019 tarihinde, tüm zorluklara rağmen b-fit’in gücüyle iş hayatına adım atmış girişimci kadınlar, “Spor Biziz, Her Yerdeyiz” sloganıyla Kuşadası Palm Wings Ephesus Hotel’de buluşacaklar.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:59
Girişimci Kadınları 13. b-fit Franchise Kongresinde Buluşuyor

Türkiye’nin en yaygın spor zinciri olarak daha geniş kitlelere sesini duyurmayı hedefleyen b-fit, gelecek yıllarda milyonlarca kadının hayatına sağlığı ve sporu taşımayı hedefliyor. Hem geleceği hem de gelecekteki b-fit’i yaratmak için, Şırnak’tan İzmir’e tüm Türkiye’deki b-fit girişimcilerini bir araya getirecek olan kongrede, girişimciler alanında uzman konuşmacılar ve sektörün önemli eğitimcileri ve temsilcileriyle 3 gün boyunca bir arada olacaklar. 13. b-fit Franchise Kongresinde, b-fit Kadınlarını çok özel konuşmacılar bekliyor olacak. 


PLATESLE OMURGA SAĞLIĞI
 

Cem Özer’in sunuculuğunu üstleneceği kongrede, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş; tıbbi beslenmeyi ele alırken, Prof Dr. Ebru Şalcıoğlu; günümüz insanının yaşadığı en büyük sıkıntı olan duyguyla kalabilmenin gücünden, duygusal farkındalık ve anlayıştan bahsedecek. Seksolog Rayka Kumru kadın cinselliği üzerine yapılan araştırmaları paylaşırken iddialı konuşarak şok etkisi yaratacağının altını çizecek. Master Trainer Doğan Aytan; pilatesle omurga sağlığını korumanın sırlarını açıklarken, Doğa Taşlardan; tanrıça arketiplerinin günümüz kadınına yansımalarına ışık tutacak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve aynı zamanda kendisi de bir girişimci olan Dr. Ayşe Duman; kadın sağlığını, Psk. Dr. Mehmet Şakiroğlu ise akılcı duygu kontrolü ile öfke ve aşkı ele alacak.

KADIN GÜCÜ VE EMEĞİ

Diyetisyen Mehtap Yakut Bağırmaz; spor kilo ilişkisini aktarırken, pek çoğumuza vergi mevzuatını sevdiren Dr. Ozan Bingöl; girişimcilerimize vergi ve bütçelendirme konularında bilgiler verecek. Sektörün önemli isimlerinden Master Trainer Can Çolak; menopoz ve osteoporoz döneminde fonksiyonel pilatesin önemini, Psikiyatrist Deniz Şimşek ise ruhsal sistemde bağırsaklar ve biyokimyayı sağlığa bütüncül yaklaşım kapsamında ele alacak. Tüm Türkiye çapında iki yüzün üzerinde merkezi bulunan ve bir sosyal girişim şirketi olan b- fit, her gün her bütçeden on binlerce kadının spor yapmasına olanak sağlıyor. Kadın girişimciliğini destekliyor ve kadının ekonomik hayattaki varlığını yükseltecek çalışmaların  altına imza atıyor. Tamamen kadın girişimciler tarafından kurulan b-fit merkezleri sayesinde, yüzlerce kadına ekonomik bağımsızlık ve istihdam olanağı sağlanıyor. b-fit’in tamamen kadın gücü ve emeği ile kurulan ve tek bir merkezle başlayan yolculuğu, her gün daha da güçlenerek tam 14 yıldır devam ediyor. Bu yıl b-fit Kadınları; “Spor Biziz Her Yerdeyiz” gibi oldukça kuvvetli bir söylemle hem iş dünyasına hem de sektöre, önümüzdeki günlerde çok daha iddialı geldiğinin mesajını iletiyor.

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girişimci kadınları b fit franchise kongresinde buluşuyor
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