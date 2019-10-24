Geleneksel 3’üncü Kanseri Mat Ediyorum Satranç Turnuvası başlıyor

Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM’de, meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla Geleneksel 3’üncü Kanseri Mat Ediyorum Satranç Turnuvası gerçekleşecek. Sur Yapı Marka AVM’nin ev sahibi olduğu turnuva, 26 – 27 Ekim tarihlerinde saat 10.00’da başlayacak.

Meme kanseri farkındalık ayında kansere dikkat çekmek amaçlı düzenlenen satranç turnuvasına kayıtlar, internet üzerinden yapılacak başvurularla alınacak. Birincinin kupa, madalya ve 750 TL, ikincinin kupa ve madalyanın yanında 500 TL, üçüncünün ise yine kupa ve madalya ile birlikte 300 TL para ödülüne sahip olacağı yarışmanın sonunda dördüncü ve beşinci olanlar kupa ve madalya kazanma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Özel Bursa Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar tarafından 26 Ekim saat 16.30’da konuyla ilgili Sur Yapı Marka AVM’nin zemin katında bir de seminer verilecek.



Satranç turnuvasına www.bursa.tsf.org.tr adresinden yapılacak başvuruların son tarihi 24 Ekim.

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