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Gamze Özçelik yardım dağıtmaya devam ediyor!

Oyunculuktan sonra yaptığı yardım kampanyalarıyla adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik bu sefer Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

Gamze Özçelik yardım dağıtmaya devam ediyor!

Oyunculuktan sonra yaptığı yardım kampanyalarıyla adından sık sık söz ettiren Gamze Özçelik bu sefer Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

03 Kasım 2019 Pazar 23:13
Gamze Özçelik yardım dağıtmaya devam ediyor!

Gamze Özçelik etrafına, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor. Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

Gamze Özçelik, bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendi ve erzak taşıdı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

Sanatçı başak burcudur. 60 kilogramağırlığında ve 173 boyunda olduğu bilinmektedir. Sanatçının göz rengi kahverengi, saç rengi sarıdır.

Tülin Aybay ve Talat Özçelik’in kızları olan Gamze Özçelik Maltepe Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Bilgi Üniversitesinde eğitim almaya başlamış ve 2000 yılında Miss Türkey yarışmasında ikinci seçilmiştir.

Sanatçının sadece bir hayır defilesinde podyuma çıktığı bilinmektedir ve Popstar isimli yarışmada da sunuculuk yapmıştır. Sanatçının asıl kendini göstermek istediği yer podyum değil televizyon programları ve dizilerdir.

İlk olarak 1998 yılında, Eyvah Kızım Büyüdü adlı yapımla T.V. dizilerine adım atan oyuncu, Cinler ve Periler, Tatlı Hayat, Serseri gibi T.V. yapımları ile kariyerine devam etti. 2004 yılında, Hırsız Var adlı ilk sinema yapımında oynadı. Bu filmde Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil gibi deneyimli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladı.

Seni Seviyorum adını taşıyan bir tiyatro oyununda oynamış olan Gamze Özçelik kariyerine Arka Sokaklar dizisinde devam etmiştir.

Dizileri arasından Tatlı Hayat, Serseri ve Fatih adındaki diziler ile büyük ün toplamıştır. Sanatçı 2004 yapımı olan Hırsız Var adlı sinema filminde de oynamıştır.

Ayrıca Buzdans adlı ve Türkstar adlı programlarda ise sunuculuk yaptığı bilinmektedir. Arka Sokaklar dizisinde uzun süre oynayan Gamze Özçelik oyunculuğuna da bu dizide de kendine hayran bıraktı.

Haziran 2008’de Uğur Pektaş ile evlenmiş olan Özçelik bu evlilikten Mehmet Pektaş’ı dünyaya getirmiştir. Sanatçıların evliliği ise 2011 yılında son bulmuştur.

2013 yılında Fatih dizisinde rol aldı.

Filmografi:
Fatih
Böyle Bitmesin
Arka Sokaklar
Düşler ve Gerçekler
Serseri
Tatlı Hayat
Cinlerle Periler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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