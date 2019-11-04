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Fransız turistin havuz kazası mutlu bitti

Fransa’da yaşayan 62 yaşındaki Christiana Odette Allemann Lidin, eşi ve arkadaşları ile Antalya’da geçirdiği tatilde talihsiz bir olayla karşılaştı.

Fransız turistin havuz kazası mutlu bitti

Fransa’da yaşayan 62 yaşındaki Christiana Odette Allemann Lidin, eşi ve arkadaşları ile Antalya’da geçirdiği tatilde talihsiz bir olayla karşılaştı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:21
Fransız turistin havuz kazası mutlu bitti

Havuzdan çıktığı sırada anlık bir dikkatsizlikle sert zemine düşen Christiana, omurga travması sorunu nedeniyle tatilini, otel yerine Memorial Antalya Hastanesi’nde geçirmek durumunda kaldı. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Cenk Ermol tarafından ameliyat edilen hastanın kırılan omurgasına 8 vida yerleştirildi. Christiana, başarılı bir operasyonla sağlığına tekrar kavuştu.

Bir anlık dikkatsizlik omurga kırığına yol açtı

Fransa’nın Alsas Bölgesi’nde yaşayan Christiana Odette Allemann Lidin, her yıl eşi ve arkadaşları ile birlikte tatilini Antalya’da geçiriyordu. Bu yılki 10 günlük Antalya tatilinin ikinci günü talihsiz bir olay yaşadı. Havuzdan çıktığı anda, ıslak zeminde bir anlık dikkatsizlik nedeniyle kayarak düştü. Şiddetli ağrı ile sarsılan, yerinden kıpırdayamayan ve nefesi kesilen Christiana, ilk müdahalenin ardından Memorial Antalya Hastanesi’ni kaldırıldı.

Felç riski ameliyatla sona erdi

Ambulansla hastaneye getirildiği sırada dayanılmaz ağrılar yaşayan Christiana’ya, yapılan tetkikler sonucu omurgasında kırık olduğu ve acil ameliyat gerektiği söylendi. Op. Dr. Cenk Ermol tarafından ameliyata alınan hastanın kırıklar oluşan omurgasına 8 vida yerleştirildi. Ameliyatın başarı ile tamamlandığını dile getiren Op. Dr. Cenk Ermol, hastanın durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Hastanın otelde düşme sonucu omurgasında kırığı vardı ve acilen müdahale etmemiz gerekiyordu. Ameliyatın gecikmesi sonucunda omuriliği ile ilgili ciddi felç durumu söz konusuydu. Yaptığımız işlem sonrasında omurgayı stabil hale getirdik. Ameliyat başarılı geçti ve hasta kendi yürüyebilir hale geldi. Ameliyatın ertesi günü korse ile yürütmeye başladık, 3-4 hafta sonra da tamamen ameliyatın kısıtlayıcı etkilerinden kurtulmuş olacak.”

“Tatilimi hastanede geçirdim ama iyileştiğim için mutluyum”

Ülkesine sağlıklı bir şekilde döndüğü için mutluluğunu dile getiren Christiana Odette Allemann Lidin, yaşadığı kabus dolu dakikalar ve sonrasını şöyle anlattı: “Her şey bir anda oldu. Düştüğüm anda inanılmaz bir ağrı başladı ve bir süre nefes bile alamadım. Yerimden hiç kalkamayacağım sandım. Omurgamın kırıldığını hiç düşünmemiştim. Ancak sedye ile beni getirebildiler. Emin ellerde olduğumu hissediyordum ve ameliyat korkusu yaşamadım. Böylesine zor bir süreçte çok güzel bir bakım hizmeti aldım. Hastaneden, tüm ekipten o kadar memnun kaldım ki… Birlikte geldiğimiz arkadaşlarımızdan biri seneler önce yine burada ameliyat olmuş ve çok memnun ayrılmıştı. Zor bir ameliyattan sonra ülkeme hemen dönebileceğimi düşünemezdim. Kısa mesafe yürüyebiliyorum. 4 hafta sonra korseden de kurtularak günlük yaşantıma dönebileceğim. 10 günlük geldiğim tatilin 8 gününü burada geçirmek zorunda kaldım ama sağlıklı bir şekilde ülkeme döndüğüm için çok mutluyum” diye belirtti.

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