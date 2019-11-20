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Fenomen Şeyda'dan olay video! "Bir Kadın Olarak Babamdan şikayetçiyim!"

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan, "bir kadın olarak babamdan şikayetçiyim" dedi ve babasının kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Fenomen Şeyda'dan olay video! "Bir Kadın Olarak Babamdan şikayetçiyim!"

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan, "bir kadın olarak babamdan şikayetçiyim" dedi ve babasının kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:30
Fenomen Şeyda'dan olay video! "Bir Kadın Olarak Babamdan şikayetçiyim!"
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Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan kendisinin, annesinin, kardeşinin, babası ve babasının yakınları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Şeyda Erdoğan, babası ve babasının yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Instagram hesabından yayınladığı videoda tehditler aldığını iddia eden Erdoğan şunları söyledi:

"Sizlere ailemle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık bir yıl önce annem ve babam çekişmeli olarak boşandı. Adli süreçlerin hepsinin sonuna geldik hepsinde de biz haklı taraf olduk. Bu yüzden babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Annemi kardeşimi beni… Ben böyle şeyler karşısında hiç susmam! Bir kadın olarak asla susmam, bir kadının dışında bir evlat olarak ailemi asla böyle şeylere ezdirmem. Bu süreç yine adliyeye taşınacak ama ben buradan halka açık bir suç duyurusu yapmak istiyorum. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Bunları ben avukatımla beraber adli sürece de dökeceğiz en kısa zaman içinde.

Buradan bunu belirtiyorum çünkü bir şeylerin hep üzeri kapalı olacağını sanıyor bazı insanlar. Adli süreç ne zaman olur bilmiyorum ama biz tehdit almaya başladık. Bu videoyu da izleyecektir bizi tehdit edenler. Ben asla kendimi ve ailemi ezdirmem bu halka açık bir suç duyurusudur. Eğer ki bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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