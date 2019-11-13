Fatih Bulut hakkında soruşturma!

Şarkıcı Fatih Bulut'un Niğde’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.’nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır” denildi.

Bulut, videonun sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından "Aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kuru sıkı tabanca ile askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım" demişti.

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla tanınan Fatih Bulut, asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti: Askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyimhttps://t.co/Je9zeX7uPe pic.twitter.com/Xzqf8sCyNt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2019

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