Fatih Bulut ateş etme görüntülerinden sonra özür diledi

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti.

FATİH BULUT ÖZÜR DİLEDİ

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yapmış olduğum bu davranıştan dolaylı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.

Bulut, "Rahmetli abimin emaneti öz yeğenimi askere uğurladığımız; aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kuru sıkı tabanca ile askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım. Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak bizzat kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyim. Yapmış olduğum bu davranıştan dolaylı hatalı olduğumu anladım. Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim. Şehitler ölmez vatan bölünmez." açıklamasını yaptı.

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