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Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler!

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor... İkili geçtiğimiz gün kavga ederek yine gündem oldu. Kavganın sebebi ise Kıratlı'nın eteğiymiş.

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler!

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor... İkili geçtiğimiz gün kavga ederek yine gündem oldu. Kavganın sebebi ise Kıratlı'nın eteğiymiş.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:34
Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler!

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün birlikte Ferruh Taşdemir'in düğününe katıldı. Yeni barışan ve ikinci kez evlenmek için hazırlıklar yapan çift, düğün töreninde kavga etti.

Bir anda gerilen çift, kavga ederek düğün hazırlığıyla meşgul olan otelin mutfağına girdiler.

Kavga mutfak çalışanlarının önünde tüm şiddetiyle devam ederken Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a vurdu. Kavgası zor biten ikili, mutfak çalışanlarının yardımıyla arka kapıdan çıkarak oteli terk etti.

Akçıl daha sonra 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada tartışmanın sebebinin Kıratlı'nın eteği olduğunu söyledi.

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