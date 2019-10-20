Sunuculuğunu sinema yazarı Melikşah Altuntaş’ın üstlendiği Ödül Töreni’ne Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Saad Bokhari, Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate, Festival destekçileri, Festival sponsorları ve programda yer alan filmlerin konuklarının yanı sıra birçok davetli isim ile birlikte basın mensubu katıldı.

Melikşah Altuntaş’ın Türk sinema tarihini eğlenceli bir şekilde anlattığı açılış konuşmasında Engelsiz Filmler Festivali’nin, büyük festivallerde olmayan niteliğe sahip olduğunu dile getirerek sinema ve seyirci arasındaki engelleri kaldırdığının altını çizdi. Konuşmasının devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Festivale gönderdiği tebrik telgrafını okuyan Altuntaş, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerini iletti.

Sesli betimleme ve işaret dili çevirisiyle gerçekleşen törende açılış konuşmasından sonra Festivalden bir hafta önce yapılan Mural Ankara etkinliğinin video dokümantasyonu ve 3 farklı şehirde sinemaseverlerle buluşan Festival’in yedinci yılında neler yaşandığına dair tanıtım filmi izlendi. Törenin devamında ise Engelsiz Yarışma’nın jüri üyeleri yapımcı Yonca Ertürk, film eleştirmeni ve senarist Burak Göral ve sanat yönetmeni Natali Yeres ile birlikte Festivalin seyircilerinin belirlediği Engelsiz Yarışma Ödülleri sahiplerini buldu.

En İyi Senaryo Ödülü: “Sibel”

Törende Engelsiz Yarışma Ödülü’nün ilk sahibi En İyi Senaryo, yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı, senaristliğini ise Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti ile birlikte Ramata Sy’ın üstlendiği Sibel filmi oldu. Ödülü açıklamak üzere sahneye gelen Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate konuşmasında, Hollanda olarak burada olmanın mutluluğunu dile getirerek film izlemenin herkesin hakkı olduğunu düşünerek Festivale destek olduklarını dile getirdi ve Festival ekibine teşekkürlerini iletti. Konuşmasının devamında ödülü açıklayan Weststrate, ödülü filmin yönetmen ve senaristlerinden Çağla Zencirci’nin annesi Nevin Zencirci’ye teslim etti. Zencirci, yönetmenlerin gelemedikleri için üzgün olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

En İyi Yönetmen Ödülü: “Mahmut Fazıl Çoşkun”

Yarışmada En İyi Yönetmen Ödülü ise “Anons” filmiyle Mahmut Fazıl Çoşkun’un oldu. Ödülü takdim eden Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Saad Bokhari konuşmasında öncelikle Festivale teşekkürlerini iletti. Bokhari, konuşmasının devamında Festivalin, engellik meselesine karşı endişesi ve korkusu olan herkes için bir fırsat ortaya koyduğunun altını çizdi. Konuşmasının sonunda En İyi Yönetmen Ödülünü açıklayan Bokhari, ödülü filmin idari yapımcısı Sinan Yusufoğlu’na teslim etti. Yönetmenin teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Yusufoğlu, Festivalin kendisine çok şey kattığını ve engellik konusunda bilinçlendiğinin altını çizerek Festival ekibine teşekkürlerini iletti.

En İyi Film Ödülü: “Anons”

Engelsiz Yarışma Ödülleri’nden En İyi Film ödülünün sahibi de yine yönetmenliğini Mahmut Fazıl Çoşkun’un üstlendiği “Anons“ filminin oldu. Ödülü Engelsiz Yarışma jüri üyelerinden Yonca Ertürk açıkladı. İlk filmi festivalde gösterildiği için Festivalin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Ertürk, En İyi Film Ödülü’nü filmin başrol oyuncularından Şencan Güleryüz’e teslim etti. Güleryüz ise konuşmasında filmin meslek hayatının son zamanlarında çok büyük motivasyon yarattığından bahsederek filmle ödül aldıkları birçok festivale katılmalarına rağmen bu kadar samimi ve güzel bir Festival yaşamadığının altını çizerek Festivalin kendisine ayrı bir motivasyon kazandırdığının altını çizdi.

Seyirci Özel Ödülü: “Sibel”

Törende Engelsiz Yarışma Ödülü’nün son sahibi ise 723 izleyici oyu ile Seyirci Özel Ödülü’ne layık görülen, yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı Sibel filmi oldu. Festivalde kendi hayat hikayesinin anlatıldığı bir kısa filmle yer alan ve Avrupa’nın önemli festivallerinde çalan DJ Kendis, Festivalde olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek Seyirci Özel Ödülü’nü, yine Çağla Zencirci’nin annesi Nevin Zencirci’ye teslim etti.

Programında yer alan tüm film ve yan etkinlikleri görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunan Engelsiz Filmler Festival’in bu yılki destekçilerine teşekkür edildiği törenin sonunda davetliler, Bruno Simões’in yönettiği 4 dakikalık kısa film, Pip’i sesli betimlemeyle izlediler.

Engelsiz Filmler Festivali, Ankara’daki son gününde (20 Ekim Pazar) Goethe-Institut Ankara ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde film konuklarının katılımıyla sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.