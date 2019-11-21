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Elazığ'ın yöresel ürünleri İstanbul'da görücüye çıkıyor

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle, Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği (ELTÜRK) tarafından gerçekleştirilen 'Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri' etkinliği 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında yapılacak.

Elazığ'ın yöresel ürünleri İstanbul'da görücüye çıkıyor

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle, Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği (ELTÜRK) tarafından gerçekleştirilen 'Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri' etkinliği 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında yapılacak.

21 Kasım 2019 Perşembe 13:33
Elazığ'ın yöresel ürünleri İstanbul'da görücüye çıkıyor
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Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 2.'si düzenlenecek olan ‘Elazığ Yöresel ürünler ve Lezzet Günleri’ etkinliğinde, Elazığ’ın Çedene Kahvesi, Ağın Leblebisi, Orçik şekeri, Dutunu, Öküzgözü üzümü, peynir çeşitleri ve daha birçok yöresel lezzet İstanbullu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türkiye'nin mutfağı zengin illerinden olan Elazığ, 150'ye yakın yemek çeşidiyle damakları şenlendirme konusunda oldukça iddialı.

Elazığ'ın yöresel yemekleri İstanbul'da!

Etkinliğin açılışına Siyasilerden Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yanı sıra Elazığlı türkücü Bülent Serttaş, Fatih Kısaparmak, Erkan Oğur, Mustafa Keser, TV ve radyo sunucusu Kadir Çöpdemir, Oyuncu Belçim Bilgin, Berk Oktay, Bülent Emrah, Kenan Çoban, Naci Şaşmaz, Hande Subaşı gibi çok sayıda ünlü ismin katılması bekleniyor.

Elazığlı 55 firmanın yöresel lezzetleriyle katılacakları ‘Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri‘ etkinliği 28 Kasım -01 Aralık 2019 tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında gerçekleşecek. Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği, tüm İstanbulluları 4 gün boyunca saat 10:00- 22:00 saatleri arasında yöresel yemeklerin yer alacağı bu lezzet şölenine bekledikleri çağrısında bulundu.

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