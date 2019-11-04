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Ebru Polat'tan Kalça dansı eleştirilince yüksek lisans...

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı. Şarkıcı, dans videosunu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ebru Polat'tan Kalça dansı eleştirilince yüksek lisans...

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı. Şarkıcı, dans videosunu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 22:23
Ebru Polat'tan Kalça dansı eleştirilince yüksek lisans...

Yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkaran Ebru Polat, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Reynmen'i Ela isimli şarkısıyla yaptığı dansla gündeme gelen Polat bu sefer de Ezhel'in şarkısında dans etti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimli başında gelen şarkıcı Ebru Polat, dün akşam yayınladığı dans videosuyla ağızları açık bıraktı. Altın rengi parlak mini bir elbise giyen Ebru Polat, "Bensiz olmaz" diyerek Murda ve Ezhel'in Aya isimli şarkısında dans etti. Polat, kalça hareketleriyle izleyenleri şaşkına çevirdi.

"HER YERDE KENDİMİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz Temmuz ayında sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela isimli şarkısında dans eden Polat, yeni dans videosunu sadece Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Takipçilerinin dans videosunu ana sayfada paylaşması ısrarı üzerine paylaşım yapan Polat, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter." dedi.

Polat gün içinde ise dans videosunu paylaşım şunları yazdı:

"Normalde paylaşmayacaktım ama zaten bütün sayfalar paylaşmış bir bende yok... Paylaşayım madem. Bu arada işi gücü yok demeyin; 5 şirket, konserler vs vs... Eğitim yok demeyin; hukuk fakültesi mezunu ve psikoloji yüksek lisans... Yani her şey var.. Sadece hiperaktifim o kadar... Sürekli hareket halinde olmam gerekiyor sıkılıyorum yoksa... Ve en az sizler kadar özgür hareket etmek istiyorum, siz yapınca bir şey olmuyor biz yapınca tukaka.. Ayrıca dans etmeyi beceremesem de seviyorum..."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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