Düzenli su tüketimi hayati önem taşıyor!

Su tüketimi insan sağlığı açısından oldukça önemli. Suyun düzenli tüketilmesi, önemli hastalıkların da önüne geçiyor. Diyetisyen Melda Demiröz, vücuttan %1-2'lik bir su kaybının, harekette düzensizlik, iştahsızlık, sabırsızlık, yorgunluk, kalp atım hızında artma gibi etkilere neden olduğunu, %6-7'lik bir su kaybının baş ağrısı, soluk almada güçlük, konuşma zorluğu, hatırlamada güçlük, kan yoğunluğunda artışa neden olduğunu söyledi.

Suyun önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Demiröz, sözlerine şöyle devam etti:

"Su vücudumuzda, besin öğeleri ve metabolik atıkları taşıyor, vücut ısısını ayarlıyor, eklem yerlerinde ve iç organlarda kayganlığı sağlayarak sürtünme ve aşınmaların önüne geçiyor. Darbelere karşı koruma görevi görüyor. Vitamin, mineral, aminoasit, glikoz ve diğer moleküller için çözücü madde işlevi görüyor." dedi.

Susuzluk tembelliğe neden oluyor

Kaslarımızın yaklaşık %75'i, kemiklerimizin %22'si ve kanımızın ise %83'ü sudan oluşuyor. Bir şekilde yeterli miktarda su içmeyip, susuz kaldığımızda beynimizin ve vücudumuzun çalışması yavaşlıyor. Vücudumuzun bölümleri olması gerektiği gibi çalışamıyor, enerjimiz düşüyor ve yorgun-tembel hissetmemize sebep oluyor. Hiç düşündünüz mü, belki de kronik halsizliğiniz nedeni yetersiz su içtiğiniz içindir.

Sindirim sistemi için bir ilaç!

Kabızlık problemi yaşayan bireyler, lifli gıda tüketmelerine rağmen sorununun önüne geçemiyor. Bu durumda su tüketiminin gözden geçirilmesi lazım. Çünkü lifler, bağırsaklarda çalışabilmek için bol miktarda suya ihtiyaç duyuyor. Eğer yeterli miktarda su tüketimi olmazsa, tam tersi bir etkiye sebep olup, kabızlık probleminizi daha da vahim bir hale getirebiliyor.

Su, enfeksiyonlarla yarışıyor

Su içmek, vücudumuzda toksinlerle savaşmak ve onları atmak için de önemli. Özellikle de üriner sistem enfeksiyonları ve böbrek taşlarının önlenmesinde ve tedavisinde suyun etkisi çok büyük. Günde 2 litre idrar üretmeyi sağlayacak kadar su içmek, böbrek taşına yol açabilecek maddelerden arınmayı sağlıyor. Ayrıca, solunum yollarımızı temizlediği için, alerji ve soğuk algınlıkları için de son derece etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kalbin çalışmasını destekliyor

Eğer vücutta yeterli su yoksa kan yoğunluğu artar ve kalp bu kalınlaşmış kanın vücutta dolaşımını sağlarken gereğinden fazla efor sarf ederek aşırı yorulur. Eğer kalbiniz yeteri kadar güçlü değilse, bu durum ileride ciddi kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir. Yapılan bir araştırma sonucunda, günde 5 bardaktan fazla su içen insanların kalp krizi riskinin, günde 2 bardak içenlere göre %41 oranında daha düşük olduğu bulundu. Beynimizin %85'i sudan oluşuyor ve bu oranı koruması gerekiyor. Bu yüzden, susuz kaldığımız zamanlarda, konsantrasyonumuz ve kısa süreli hafızamız da olumsuz etkileniyor. Yani çok yorulduğunda "beynimiz sulanmıyor", aksine "beynimiz kuruyor"

Düzenli su tüketimi cildi güzelleştiriyor

Düzenli su tüketiminin aynı zamanda cildi güzelleştirdiğinin altını çizen Diyetisyen Melda Demiröz, "Birçoğumuzun da bildiği gibi bol miktarda su içmek, cildimiz için de faydalı. Cildin nem dengesinin sağlanmasına ve sivilceye neden olan toksin ve bakterilerin uzaklaştırılmasına da yardımcı oluyor. Daha parlak ve daha sağlıklı bir cilt için ilk adım, yeterli su içmektir" diye konuştu.

Spor yapanlar için su hayati bir önem taşıyor

Terlemeyle oluşan sıvı kaybı yerine konulmazsa, vücutta halsizlik başlayacak ve egzersiz performansı düşecektir. Fakat egzersiz sırasında da yeterli miktarda su içildiğinde, performansın düşmesi engellenmiş olur. Ayrıca su vücut ısısını da düzenlediği için egzersiz sırasında daha enerjik olmaya yardımcı olacaktır.

İlaç kullanmaya ihtiyaç duymadan önce su tüketmeyi deneyin

Başınız ağrımaya başladığında, ağrı kesici içmek yerine öncelikle 1-2 bardak su için. Belki de ağrınızın tek sebebi susuz kalmış olmaktır. Günde en az 1 litre su içen migren hastalarının, iki haftalık süreçte diğer hastalara göre 21 saat daha az ağrı yaşıyor.

Düzenli su tüketimi kilo alımını önler

Direkt olarak böyle bir şeyden bahsedemeyiz ama su, kilo vermeye yardımcı olur diyebiliriz. Araştırmaların ortaya koyduğu bir durum var. Pek çok kişi, çoğu zaman susuzlukla açlığı karıştırıyor, yani vücudun su isteğini, yeme isteği olarak algılıyor, bu da fazladan kalori alımına sebep oluyor. Ayrıca suyun iştahı baskılayıcı etkisi de var. Yemekten önce yarım litre su içen kişilerin, normalde aldığından %13 daha az kalori aldığı ortaya çıkmış. Bunların yanı sıra vücut susuz kaldığında, yağ hücrelerinin parçalanması da zorlaşıyor. Yani kilo vermek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yeterli miktarda su içmiyorsanız işiniz daha zor olacaktır."

Su ihtiyacının çay, kahve, süt ve kolayla giderilemeyeceğinin altını çizen Diyetisyen Melda Demiröz, alınan kalori başına 1 litre su tüketilmesi gerektiğini, günde 8-10 bardak su tüketiminin sağlık açısından yararlı olduğunu söyledi.

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