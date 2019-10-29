“Dünyanın En Güzel Çiçekleri” hayallerini kitapta buluşturdu

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Şırnak’ta öğretmenleri Ramazan Teker’in desteğiyle bir kitap yazan ortaokul öğrencilerinin kahramanı oldu.

Kitapta gelecek hayallerini anlatan minik öğrenciler, kendilerine örnek olarak seçtikleri kahramanlara yer verdi. Öğrencilerden 13 yaşındaki Dilber Encu Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı, aynı yaştaki İklima Encu Prof. Dr. Sevil Atasoy’u, Keser Encu da Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ı idol olarak seçtiklerini anlattı. Öğrenciler, örnek aldıkları isimlerin özgeçmişlerine de yer verdi.

Bu öğrenciler bugünün iyi insanları, yarının başarılı bireyleri

Öğretmenleri Ramazan Teker de kitabın ortaya çıkış hikayesini şöyle anlattı: “Dört yıl önce baba nasihatiyle geldiğim bu sınır köyü okulunda öğrencilerimle beraber öğrendim iyi insan olmanın hayattaki her şeyden daha önemli, bütün bilgilerin ancak iyi insanların ellerinde yeryüzündeki her şeyin dostu olduğunu. Sonra sonra anladım insanı hayallerinin ayakta tuttuğunu. Bu mucize çocukların gözlerindeki ışığa değince anladım okulun ‘işe gidiyorum’ diye gelinen yer olmadığını. Hayalleri olan ve asla pes etmeyen öğrencilerin öğretmeni olma gururuyla yazdım bu satırları size. Tam 31 tane öğrencim de hayallerinin peşinden gitmiş ve başarmış, gurur tablomuz olan, yol gösteren, ufuk açan bize yeni kapılar aralayan 31 tane bilim insanımızın hayatlarını ve başarılarını merak edip araştırıp yazdılar. Bu öğrenciler bugünün iyi insanları ve iyi hayal kurucuları, yarının iyi insan ve başarılı bireyleri. Çünkü biliyorum yeni şeyler çıkacak, yeni bir dünya yaratılacak azim ve cesaretin olduğu yerlerden.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı kendini dünyaya kanıtladığı için idol aldım

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı idol aldığını ve öğretmen olmak istediğini belirten 13 yaşındaki Dilber Encu, kitapta şu satırları kaleme aldı:

“Merhaba ben Dilber Encu. 25 Aralık 2006 tarihinde Şırnak Uludere Ortasu Köyü’nde dünyaya geldim. 13 yaşındayım. Ortasu Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisiyim. En büyük korkum Allah korkusudur. Hayalim olan meslek öğrencilerin bir şeyleri bilmesi ve kendilerine iyi bir gelecek hazırlamalarına yardımcı olmak için öğretmen olmak istiyorum. Babam da bu konuda beni çok destekliyor ve öğretmen olmak istiyorum. Köyümüz şirin bir yerdir ve sakindir. Sabahları beni derenin sesi ve kuşların cıvıltısı uyandırır. Her sabah bu yüzden zinde bir şekilde uyanır, bunun için şükrederim. Yerine göre başarmak için hırs yaparım. Benim kendime idol aldığım bir bilim insanı var ve kendini dünyaya kanıtlamış bir isim: Nevzat Tarhan. Eğer siz de kendinize, ailenize, ülkenize ve bütün canlılara faydalı birer insan olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Nevzat Tarhan gibi çok çalışmak ve hayallerinize inanmaktır. Ben inanıyorum. Siz de inanın!”

Dünyanın örnek aldığı, idolüm bilim insanı: Sevil Atasoy

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy’u örnek aldığını belirten 13 yaşındaki İklima Encu da kitapta hayallerini şöyle anlatıyor:

“Merhaba ben İklima Encu. 1 Haziran 2006 tarihinde Şırnak Merkez’de dünyaya geldim. 13 yaşındayım. Şırnak Uludere Ortasu Köyü’nde yaşıyorum. Köyümüz büyük dağlarla kaplı yemyeşil bir yerdir. 7. Sınıf öğrencisiyim. Derslerime çok çalıştığım ve iyi dinlendiğim için başarılı biriyim. Hayattaki en büyük korkum ailemi kaybetmektir ve onları bir daha görememektir çünkü onları çok seviyorum. Hobilerim basketbol oynamak, futbol oynamak, gezmek, koşu yapmak gibi eğlenceli şeylerdir. Herkesin hayatta kendine özgü hayalleri vardır, elbette benim de var. İlerideki hayalim başarılı bir doktor olup yeni bir hayata başlamak, hayatlar kurtarmaya vesile olmaktır. Bunun için çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. Yeni yerler gezip görmek ve yaşamak istiyorum. Evet köyümden ayrılmak epey zor olacak ama benim için hayallerim daha önemli! Hayallerimin peşinden her zorluğa göğüs gerip koşmaya devam edeceğim. Aslında benim de kendime örnek aldığım, dünyanın saygınlığını kazanmış bir bilim insanı var. Onun gibi büyük başarılara imza atmak ve başarılı olmak için ne yapmak gerekiyorsa ben de hazırım. Dünyanın örnek aldığı, idolüm bilim insanı: Sevil Atasoy. Eğer siz de kendinize, ailenize, ülkenize ve bütün canlılara faydalı birer insan olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Sevil Atasoy gibi çok çalışmak ve hayallerinize inanmaktır. Ben inanıyorum. Siz de inanın!”

Deniz Ülke Arıboğan’ı dünya tanıyor, saygı duyuyor, idol alıyor

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ı idol olarak seçtiğini belirten 13 yaşındaki Keser Encu da duygularını şöyle anlattı:

“Merhaba ben Keser Encu, şimdi size kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben 2 Eylül 2006 tarihinde Şırnak Uludere Ortasu Köyü’nde dünyaya geldim. Köyümüz minik ama tatlı bir yerdir. Her yerinde dağlar, yeşillikler ve dereler vardır. Sizin de görmenizi çok isterim. Yeşil gözlü, sarışın, 48 kilo ve 1.55 boyunda arkadaşlarıyla iyi geçinen, kitap okumayı, ders çalışmayı ve voleybol oynamayı seven hayalleri olan bir kızım. En sevdiğim renk kırmızıdır. Yılandan ve örümceklerden çok korkarım. Benim en büyük hayalim doktor olmak ancak sahnede olmayı da çok seviyorum. Tiyatrocu olmayı da çok istiyorum. Okulumuzda kurulan ‘Dünyanın Bütün Çiçekleri’ isimli tiyatro ekibinde beşinci sınıftan beri yer alıyorum. İki farklı oyun sergileme imkanı bulduk ekibimizle beraber çeşitli şehir ve üniversitelerde. Hayallerime ulaşmak için çok çalışacağım ve çabalayacağım. Ailemle vakit geçirmeye ve onlarla pikniğe gitmeye bayılıyorum. İnandığım yolda başarıya ulaşmak için elbette benim de idol aldığım bir bilim insanı var. Onu dünya tanıyor, saygı duyuyor, idol alıyor. Bence siz de bu harika bilim kadınını tanımalısınız: Deniz Ülke Arıboğan.

Eğer siz de kendinize, ailenize, ülkenize ve bütün canlılara faydalı birer insan olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Deniz Ülke Arıboğan gibi çok çalışmak ve hayallerinize inanmaktır. Ben inanıyorum. Siz de inanın!”

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