Düğün Eti Yemek Tarifi - Düğün Eti Yemeği Nasıl Yapılır?

Düğün eti yemeği olarak bilinen doğru tarif ve malzeme ile yapıldığında harika bir lezzete sahip olan düğün eti yemeği tarifi ile ilgili bilgilere haberimizin devamından erişebilirsiniz. Düğün eti yemeği nasıl yapılır?

DÜĞÜN ETİ YEMEĞİ MALZEMELERİ

Malzemeler;

1,5 kg koyun kol kürek eti

2 adet domates

1 kaşık yağ

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

DÜĞÜN YEMEĞİ TARİFİ

Eti kemikli olarak birer kişilik parçalara doğrayıp bir tencereye koyunuz. Bir kaşık kadar yağ ve doğranmış soğanı ilave ediniz.

Yetecek kadar tuz atıp kapak örtünüz. Hafif ateşte arasıra alt üst çevirdikten sonra domatesi koyunuz. Etin üzerine bolca örtecek kadar sıcak su ilave edip yavaş yavaş kaynatarak suyunu tam manasıyla buharlaştırmadan pişiriniz.

Karabiber atınız.

Garnitür olarak patates kızartması ve haşlanmış ve yağdan geçirilmiş bezelye kullanabilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Kaynak;

Nurdan Birgeoğlu

Ruhan Yapar