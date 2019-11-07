Diyanet'ten yeni video: Fenomen değil, iyi ebeveyn ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Mevlidi Nebi' haftası kapsamında 'Peygamber ve Aile' konusu ile ilgili yeni bir video paylaştı.

Bu videoda "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol" başlığıyla teknoloji bağımlılığı eleştirildi.