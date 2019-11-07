Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103544
ALTIN
270.169
DOLAR
5.7360
STERLIN
7.3605
EURO
6.3415
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!

Diyanet'ten yeni video: Fenomen değil, iyi ebeveyn ol

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Mevlidi Nebi' haftası kapsamında yeni bir video yayınladı.

Diyanet'ten yeni video: Fenomen değil, iyi ebeveyn ol

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Mevlidi Nebi' haftası kapsamında yeni bir video yayınladı.

07 Kasım 2019 Perşembe 19:34
Diyanet'ten yeni video: Fenomen değil, iyi ebeveyn ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Mevlidi Nebi' haftası kapsamında 'Peygamber ve Aile' konusu ile ilgili yeni bir video paylaştı.

Bu videoda "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol" başlığıyla teknoloji bağımlılığı eleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak
Diyanet İşleri Başkanlığı: Telefonun değil, eşinin yüzüne bak
Anahtar Kelimeler:
diyanet ten yeni video fenomen değil iyi ebeveyn ol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Özel Can Hastanesi’nde Lösemili Çocuklara Gözde Kansu’lu destek
İzmir Özel Can Hastanesi’nde Lösemili Çocuklara Gözde Kansu’lu destek
Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a Gönderme!
Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a Gönderme!
Ketojenik diyet yaygınlaşıyor, ama! Ketojenik Diyette Bu 8 Uyarıya Dikkat
Ketojenik diyet yaygınlaşıyor, ama! Ketojenik Diyette Bu 8 Uyarıya Dikkat

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim