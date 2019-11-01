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Disleksik çocuklar için geliştirilen Auto Train Brain mobil yazılımının 7-10 yaş çocuklar üzerindeki klinik çalışması tamamlandı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Öğrencisi Günet Eroğlu’nun, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksik çocuklara yönelik geliştirdiği “Auto Train Brain” adlı mobil yazılımın klinik çalışması tamamlandı.

Disleksik çocuklar için geliştirilen Auto Train Brain mobil yazılımının 7-10 yaş çocuklar üzerindeki klinik çalışması tamamlandı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Öğrencisi Günet Eroğlu’nun, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksik çocuklara yönelik geliştirdiği “Auto Train Brain” adlı mobil yazılımın klinik çalışması tamamlandı.

01 Kasım 2019 Cuma 09:11
Disleksik çocuklar için geliştirilen Auto Train Brain mobil yazılımının 7-10 yaş çocuklar üzerindeki klinik çalışması tamamlandı

Auto Train Brain, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.

Heceleme ve okuduğunu anlamada anlamlı sonuçlar elde edildi

Türkiye’de 7-10 yaş grubu disleksik çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmada nörogeribildirim ve çoklu duyu öğrenmenin, heceleme ve okuduğunu anlamada istatistiki olarak anlamlı sonuç ürettiği gözlemlendi. Klinik çalışmada ayrıca uygulanan eğitimin fonetik farkındalık, heceleme, okuduğunu anlama, yönerge takip, hızlı okuma, yazılı ifade TILLS alt testlerinde, özel eğitime göre daha ileride sonuç ürettiği ortaya çıktı. Uygulanan eğitimin, çocuklarda herhangi bir yan etki oluşturmadığı gözlendi.

Günet Eroğlu’nun kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin danışmanlığında tasarladığı ve geliştirdiği uygulamanın klinik çalışması Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü'nden Serap Teber'in sorumluluğunda yürütüldü. Çalışmada,Barış Ekici ve Fehim Arman görev aldı. Auto Train Brain eğitim çalışmalarını ve TILLS testlerini, Kardelen Ertürk ve Meltem Kırmızı yürüttü.

1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası

Avrupa Disleksi Derneğine göre; okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılık olarak tanımlanan disleksi, normal ve üstün zekalı bireylerde görülüyor. Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci gibi dâhilerde de gözlemlenen disleksi, okuma becerisini etkilediği için ilköğretimin ilk yıllarında fark ediliyor. 1-7 Kasım haftası aynı zamanda Disleksi Farkındalık Haftası olarak biliniyor.

TILLS testi: Disleksi Vakfı tarafından Türkiye’ye getirilen ve Türkçe’leştirilen TILLS nöropsikometrik testi, çocuklarda özgül öğrenme güçlüğü seviyesini ölçümlemekte kullanılmaktadır.

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