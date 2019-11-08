Diş Fırçalamamak İktidarsızlık Sebebi Mi?

Uzmanlar, dişlerini günde iki kez fırçalamayan erkeklerde erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) riskinin arttığını söyledi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; araştırmalar, ağız hijyeni kötü olan kişilerde diş eti hastalığının yanı sıra erektil disfonsiyon riskinin de üç kat daha fazla göründüğünü ortaya koydu.

Çalışmaya göre; beş kişiden biri kötü ağız hijyeni sebebiyle diş etlerinde kanama ve ağız kokusu sorunu yaşıyor. Kişi, tedavi edilmediği takdirde bu sorun diş kaybına neden olabilir.

Çin’deki Jinan Üniversitesi’nden araştırmacılar, 213 bin 76 erkeğin diş sağlığını ve cinsel performansını analiz etti. Araştırmaya göre; diş eti hastalığı olan erkeklerin erektil disfonksiyona maruz kalma ihtimalinin 2.85 kat daha fazla olduğunu buldular. Diş eti hastalığının testosteron düzeylerini düşürdüğü ve inflamasyonu (iltihap) arttırdığı düşünülüyor.

Uzmanlar, “Hafif diş eti rahatsızlığı vakaları genellikle ağız hijyeni iyi seviyede tutularak tedavi edilebilir. Bu, kişinin günde en az iki kez dişlerini fırçalamasını ve düzenli diş ipi kullanmasını gerektirir. Ayrıca düzenli diş muayenesi yaptırmalı” açıklamasında bulundu.

Cinsel Tıp Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre; sigara içenler, şeker hastaları ve yüksek tansiyonu olan kişiler de diş eti hastalığı ve iktidarsızlık riski altında.

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