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DenizBank İlk Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu!

Bu yıl TÜRSAK iş birliği ile dördüncüsü düzenlenen ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film” bölümünü değerlendirecek sinemada söz sahibi güçlü isimlerden oluşan jürisi belli oldu.

DenizBank İlk Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu!

Bu yıl TÜRSAK iş birliği ile dördüncüsü düzenlenen ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film” bölümünü değerlendirecek sinemada söz sahibi güçlü isimlerden oluşan jürisi belli oldu.

19 Kasım 2019 Salı 10:13
DenizBank İlk Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu!

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı Cemal Okan’ın başkanlığını yapacağı jüride, CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, Cast Direktörü Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy yer alıyor.

Son başvuru tarihi 2 Aralık

DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, Türk sinema sektörünün gelişimini, nitelikli sinema eserlerinin yapımını ve sene içinde ilk filmlerini çeken genç yönetmenleri teşvik etmeyi amaçlayan ve bu yıl dördüncüsü yapılacak yarışmada “İlk Film” bölümünün başvuruları 2 Aralık Pazartesi günü son bulacak.

İlk Film Profesyonellere Emanet

İki kısımdan oluşan DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film” bölümünün ana jüri başkanlığını Türk sinemasının köklü şirketlerinden biri haline gelen Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı, TAFF Pictures'ın kurucu ortağı ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Okan üstlenirken, jüride ayrıca CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, European Film Promotion’a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri Birliği (ICDN) üyesi Locarno Film Festivali'nden ‘Avrupa Cast Direktörü’ ödülünün sahibi Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy yer alıyor.

Jürinin yapacağı değerlendirme sonrası kazanan aday, ödül töreni gecesinde açıklanacak.

Detaylı bilgilerin etkinliğin internet sitesi olan ilksenaryo.tursak.org.tr adresinden öğrenilebileceği yarışmanın birincisi 25.000 TL ile ödüllendirilecek.

Yarışmayla ilgili gelişmeler de hem etkinliğin web sitesinden hem de TÜRSAK Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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denizbank ilk film yarışması nın jüri üyeleri belli oldu
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