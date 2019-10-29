Demet Evgar: Antalya Film Festivali'nde yarışacak olan filmim nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Son olarak ‘Avlu’ dizisiyle seyirciyle buluşan oyuncu Demet Evgar, kişisel Twitter hesabında Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını duyurdu.

Evgar şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma'da yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım."

​Daha önce de Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı yararına yapacağı bir gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağını açıklamıştı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA