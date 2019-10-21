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Danışmanınızı seçin hayatınızı iyileştirin

Hayattaki sorunlar karşısında çaresiz hissedenlerin sayısı hiç de az değil. Profesyonel evlilik danışmanlığı hizmeti veren ve insanların daha kaliteli ilişkiler kurmasını amaçlayan Commeetment, bu çaresizlik hissinin ortadan kalkması için Yaşam Boyu Danışmanlık Programı’nı geliştirdi. Commeetment’ın web sitesi üzerinden ulaşılabilen yaşam boyu danışmanlık programı sayesinde, farklı alanlarda çalışan çok sayıda uzman psikoloğa ulaşmak oldukça kolay.

Danışmanınızı seçin hayatınızı iyileştirin

Hayattaki sorunlar karşısında çaresiz hissedenlerin sayısı hiç de az değil. Profesyonel evlilik danışmanlığı hizmeti veren ve insanların daha kaliteli ilişkiler kurmasını amaçlayan Commeetment, bu çaresizlik hissinin ortadan kalkması için Yaşam Boyu Danışmanlık Programı’nı geliştirdi. Commeetment’ın web sitesi üzerinden ulaşılabilen yaşam boyu danışmanlık programı sayesinde, farklı alanlarda çalışan çok sayıda uzman psikoloğa ulaşmak oldukça kolay.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:02
Danışmanınızı seçin hayatınızı iyileştirin

Evlilik amaçlı ilişki danışmanlığı, eşleştirme ve tanıştırma hizmeti veren; kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlayarak hayattan aldığımız tatmini daha üst seviyelere taşımayı amaçlayan Commeetment, online olarak ulaşılabilen yeni bir program sunuyor. Hayatın farklı ihtiyaçları için danışmanlık sunan Yaşam Boyu Danışmanlık Programı, hayatın farklı alanlarında ihtiyaç duyulan konularda destek alınması için adeta yeni nesil bir yol gösterici.

Commeetment’ın kurucusu Erhan Erol’un geliştirdiği Yaşam Boyu Danışmanlık Programı’nda hayat; romantik ilişki, nitelikli yaşam, evlilik, nitelikli ebeveynlik, kariyer, çocuk kararı alma ve sağlıklı hamilelik başlıklarıyla altı farklı konuya ayrılmış. Bu başlıklar kendi içlerinde 100’e yakın alana ayrılıyor.

Yaşam Boyu Danışmanlık’ın web sitesinde detaylandırılan konularda uzman psikologlardan destek alınabiliyor. Seans başına 175 – 450 TL arasında değişen fiyatlarla site üzerinden satın alındıktan sonra ister yüz yüze, ister telefonla, istenirse de görüntülü aramayla görüşmeler gerçekleştirilebiliyor. Video konferans yapılarak seans gerçekleştirme avantajıyla da farklı şehir ve ülkelerden de destek almak mümkün oluyor. Satın alınan programın oturum sayısı da konu içeriğine göre psikologlarca belirleniyor.

Commeetment’ın online olarak sunduğu Yaşam Boyu Danışmanlık Programı’nda kariyerden ebeveynliğe hayatın her alanında karşılaşılabilecek konular yer alıyor. Program dahilinde her biri alanında uzman 40’a yakın psikologdan hizmet almak da çok kolay bir hale geliyor. Aralarında Begüm Karataylıoğlu, Belgin Altop, Aylin Gündoğdu, Gökçe Ünal gibi isimlerin olduğu uzman psikologlara bu yeni program sayesinde kolayca ulaşmak mümkün.

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danışmanınızı seçin hayatınızı iyileştirin
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