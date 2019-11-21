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Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini aktardı. Özdemir, "Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini aktardı. Özdemir, "Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2019 Perşembe 22:19
Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında geçen günlerde İstanbul'da bir doktora gittiğini ve bir sağlık problemi yaşadığını söyledi. Takipçilerine durumu çaktırmadığını ancak çok endişe duyduğunu belirten Özdemir, birkaç gününün kabusla geçtiğini, bu süreçte hayatı yeniden gözden geçirdiğini ifade etti. 

"Biyopsiler oldu, bilmem ne oldu. Temiz çıktı, başka bir şey çıktı. Daha halledilebilir bir şey çıktı. Eşeği kaybettik bir daha bulduk yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi daha halledilebilir sistem var, onu halledeceğim" diyen Özdemir, sözlerinin devamında ABD'ye gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız. Aralık, ocak, şubat, mart. Dört ay sonraya yani. Ki sağlık sigortamız falan var burada, ona rağmen. Burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur, 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, 12 bin dolar para alıyorlar. Bizim sağlık sektörümüz çok konuşuluyor, tartışılıyor. Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay, daha basit. Burada 4 ay sonraki şey olacak sistemi, Türkiye'de kendiniz devlet sigortasıyla çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
SigortaTürkiyeSağlıkRandevuHastaneABDCüneyt özdemirGazeteci
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