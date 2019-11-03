Çukur'a Aliço'nun Babası Damga Vuracak!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 3. sezonun 7. bölümünde Yamaç, Azer’in annesi Fadik’i eve getiriyor. Kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca’yı kaçıran Azer ve Karaca’nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç’ın onu Çukur’dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca’nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak.

Cumali ise Dağhan ve Murtaza’yla yüzleşecek. Murtaza’nın Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

ÇUKUR 74. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Çukur'un yeni bölümünde Aliço'nun gönderdiği şifreli mesajın sırrını Yamaç çözüyor. Diğer yandan düşmanlarına karşı savaş açan Yamaç ve Cumali harekete geçiyor. Murtaza'nın karşısına çıkan Koçovalılar, kendilerine biat etmesini istiyor.



Cumali ise Murtaza'ya el öptürmek isterken Yamaç'ın Yanımızda mısın, karşımızda mısın?” sorusu ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur'un yeni bölüm ilk sahnesinde Karaca'yı kaçıran Azer, kaybolan mallarla ilgili bilgi istiyor. Ancak Karaca'nın sert cevabı Azer'i şoke ediyor. Azer'in Karaca'nın dik duruşundan etkilendiği göze çarptı. Bu sahne ise akıllara 'Azer, Karaca'ya aşık mı oldu?' sorusunu getirdi. Peki Azer, Karaca Koçovalı'ya ne yapacak? Serbest bıracak mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un son bölümünde Yamaç ile Vartolu arasında bazı gerçeklerin açığa çıktığı bir yüzleşme yaşanırken Yamaç, Akın’ı Çukur’dan kovdu. Hapishanedeki herkesin serbest kaldığı bölümde, Vartolu’nun beraat etmesine rağmen yaptığı hamleyle hapishanede kalması tansiyonu yükseltti.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan hız kesmezken, Yamaç ile Vartolu arasındaki büyük yüzleşme izleyenleri soluksuz bıraktı. Vartolu’nun neden hapishanede olduğunu anlamaya çalışan Yamaç Vartolu’nun,“Babamızın katili burnumun dibinde!” sözleri üzerine şaşkınlığını gizlemeye çalıştı. Yamaç’ın Vartolu’yla yaptığı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirdi.

SOSYAL MEDYA #AİLEHERŞEYDİR DEDİ!

Çukur,ABC1 20+'da 9.87 izlenme oranı (rating), 22.70 izlenme payı (share), Total’de 9.97 izlenme oranı (rating), 24.40 izlenme payı (share) ile birinci olurken, AB’de 7.21 izlenme oranı (rating), 19.75 izlenme payı (share) elde etti. #aileherşeydir etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 25 dakika dünyada ise 3 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

SELİM’İN KURTULUŞ PLANI!

Azer’in teke tek hesaplaşma isteğini kabul eden Yamaç, buluşma yerinde Azer’i beklemeye başladı. Yamaç’ın karşısına çıkmaya hazırlanan Azer’in, etrafını saran arabalarla birlikte ortadan kaybolmasıyla Yamaç neye uğradığını şaşırdı. Cumali’nin yerini öğrenmek isteyen cezaevi müdürünün sıkıştırdığı Selim, müdürün zaafını yakalayarak Yamaç’tan yardım istedi. Müdürü tuzağa düşüren Koçovalıların oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi.

KOÇOVALILAR SERBEST KALIYOR!

Murtaza’dan yardım isteyen Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Koçovalıları mahkemeye gittikleri zaman vurmayı planladı. Mahkeme günü geldiğinde aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali, saldırıyı fark ettikleri sırada bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına Akın koştu. Koçovalı kadınlar, beraat eden Koçovalıların geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yaptığı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltti. Vartolu beraat etmesine rağmen, babasının intikamı için hapishanede kalmaya devam etti.

YAMAÇ, AKIN’I ÇUKUR’DAN KOVDU!

Karşı atağa geçen Koçovalılar hastanedeki Kenan’ı kaçırıp, Dağhan’ın da evini yıkınca iş Murtaza’ya kaldı. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından Çukur’dan kovuldu. Azer’in, mallarını ve paralarını aldığını düşünen adamlar tarafından kaçırıldığı görülürken Yamaç, Vartolu’nun hapishanede babasının katilini bulmak için kaldığını öğrendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA