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Çocuklar TEGV’de haklarını öğreniyor, yarınlara daha donanımlı hazırlanıyor

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü"nü etkinlik noktalarında sadece bir gün değil, her gün kutluyor. Çünkü TEGV, her çocuğun eğitim hakkının olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor ve eğitimde fırsat eşitliği inancıyla Türkiye’deki 71 etkinlik noktasında çocukları nitelikli eğitimle buluşturuyor.

Çocuklar TEGV’de haklarını öğreniyor, yarınlara daha donanımlı hazırlanıyor

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü"nü etkinlik noktalarında sadece bir gün değil, her gün kutluyor. Çünkü TEGV, her çocuğun eğitim hakkının olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor ve eğitimde fırsat eşitliği inancıyla Türkiye’deki 71 etkinlik noktasında çocukları nitelikli eğitimle buluşturuyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:18
Çocuklar TEGV’de haklarını öğreniyor, yarınlara daha donanımlı hazırlanıyor
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Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV, 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nde "Her çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama özgürce katılma hakkı vardır" gibi başlıca çocuk haklarına vurgu yaparak çocukların sahip oldukları haklara dikkat çekiyor. Çocukların kendi hakları olduğunun farkına varmaları için çeşitli atölye etkinlikleri düzenleyen TEGV, daha iyi bir geleceğin ancak haklarının farkında, bilgili, birikimli, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmekle mümkün olduğuna inanıyor.

TEGV, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nün anlam ve önemini içeren atölyeleriyle çocukları, sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda üretilen “Haklarımı Öğreniyorum” isimli kutu oyunu ile çocuklar haklarını oynayarak öğreniyorlar. Bu oyun ile 6-9 yaş ve 10-14 yaş aralığındaki TEGV çocukları, öğrendikleri haklarını oyun oynayarak pekiştiriyor, daha iyi bir dünya kurgusu için çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

TEGV’li çocuklarımız, atölyelerde aldıkları eğitimle; mutlu, sağlıklı ve güvende bir yaşam sürmek için nelere ihtiyaç duydukları üzerine düşünüyor, hakların ve isteklerin ayrımı üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor ve demokratik karar alma yöntemlerini deneyimliyorlar. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, tüm çocuklarımızın “Dünya Çocuk Hakları Günü” nü sevgiyle kutlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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