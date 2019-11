Çocuklar TEGV’de haklarını öğreniyor, yarınlara daha donanımlı hazırlanıyor

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü"nü etkinlik noktalarında sadece bir gün değil, her gün kutluyor. Çünkü TEGV, her çocuğun eğitim hakkının olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor ve eğitimde fırsat eşitliği inancıyla Türkiye’deki 71 etkinlik noktasında çocukları nitelikli eğitimle buluşturuyor.