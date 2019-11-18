Çocuklar Tatilde Dinlenirken Faydalı Etkinlikler De Yapmalı!

Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması ile öğrencilerin bir haftalık tatilde hem dinlenmesi hem de kendini ders dışı faaliyetler ile geliştirmesi hedefleniyor. Çocukların ilgi alanları çerçevesinde mümkün olduğunca bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere zaman ayrılması tatilin verimli geçirilmesini sağlayacaktır.

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü tatil boyunca çocukların kaliteli zaman geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. “Tatil günleri, anne baba ve çocukların birlikte daha yoğun vakit geçirmelerine fırsat tanıdığı için aile bağlarının kuvvetlenmesi anlamında da kıymetli zaman aralıklarıdır. Ebeveyn ve çocuk arasında kurulan sağlıklı ilişki çocuğu hayata karşı güçlü kılan en önemli etkenlerden biridir. Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan koruyan bir aşı gibidir. Çocuğunun çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağladığı gibi öz güven gelişiminde ve akademik başarıda da etkendir. Çocuğunuzla hangi yaş grubunda olursa olsun ara tatil döneminde gelişimine katkıda bulunmak için yapabileceğiniz bazı etkinlere yer verdik.

Çocuğunuzun özellikleri ve kendi imkanlarınız çerçevesinde önerileri uygulayabilirsiniz.”

Aile büyüklerinizi ziyaret etmeye çalışın; nesiller arası aktarım ve aile büyükleri ile bağ kurmak için zaman ayırın. Sizin aile büyükleriniz ile olan ilişkileriniz çocuğunuzun sizinle olan ilişkisine örnek oluşturacaktır.



Hem hayat hem de akademik başarı için kitap okumak vazgeçilmez bir etkinliktir. Uzun vadeli kazanımları olan ve alışkanlık haline getirilmesi gereken bir faaliyettir. Ülkemizdeki ulusal sınavlardaki soru tipleri incelendiğinde erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığı geliştiremeyen öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularda zorlandığı görülmektedir.



Çocuğunuzun kitap okumasını teşvik etmek amacıyla bulunduğunuz bölgede bir kütüphaneyi ziyaret edebilirsiniz. Ortak bir kitap seçip beraber okuyup onunla ilgili sohbet edebilirsiniz.



Tatilin ilk günlerinde çocuğunuz ile bir plan oluşturun. Onun ilgi alanları ve yeteneklerini destekleyecek faaliyetlere öncelik vererek imkanlarınız çerçevesinde neler yapabileceğinizi düşünün. Plan yapılmazsa tatili verimli geçirmek mümkün olmayabilir.



Tatil zamanları, zaman yönetimi ve ev ile ilgili sorumlulukların geliştirilmesi anlamında çocuklar için birer fırsattır. Kendisinden hiçbir şey beklenmeyen bir çocuğun becerilerinin gelişmesi ve olgunlaşması mümkün değildir. Bütün tatil boyunca evde arkasını topladığınızı hissediyorsanız bu “sorun bir durum” dur. Hangi yaşta olursa olsun bir çocuğun ailesinde üstlenebileceği sorumluluklar vardır. Hatta topluma karşı sorumluluklarını pekiştireceği topluma hizmet faaliyetlerine birlikte katılabilirsiniz.



Tatil süresince teknolojik aletlerin kullanımı konusunda hem çocuğunuz hem de kendiniz için sınırlarınız olsun; iletişiminizi sizden çalmalarına izin vermeyin. Zararlı içeriklerden çocuğunuzu mutlaka koruyun; seçici olması ve teknolojiyi bilinçli kullanması konusunda onu bilgilendirin.



Doğada vakit geçirin. Sonbaharda doğanın dönüşümüne tanıklık edin. Yaprakları, bitkileri inceleyin. Çocuğunuz doğayla temas etsin.



Keyifli vakit geçirin; gülümseyin. Ara tatil döneminde siz çalışıyor olabilirsiniz ve çocuğunuzla geçireceğiniz zamanlar kısıtlı olabilir ancak sürenin uzunluğu değil geçirdiğiniz zamanın duygu yoğunluğu ve çocuğunuzun sizinle olan paylaşımı daha kıymetlidir. Çocuğunuzun gelişimini desteklemeye çalışırken öğrenmede ve aile ilişkilerinde mutluluğun, esprinin ve neşenin önemini küçümsemeyin. İçinizdeki çocuk ile temasınız varsa çocuğunuz ile de diyaloğunuz olabilir.

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