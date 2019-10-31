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Çocuklar “Süper Kahramanlar”ın Karikatürlerini Çizecek!

SEA LIFE İstanbul, “Süper Kahramanlar” temalı yeni etkinlik istasyonunun tanıtımını 3 Kasım Pazar günü, eğlenceli ve öğretici bir karikatür atölyesi ile gerçekleştiriyor. Karikatürist Erman Gülgeç’in eğitim vereceği atölyede çocuklar, köpek balığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeçten oluşan 5 süper kahramanın dünyasını yakından tanıyacak. Çocuklar ayrıca “Süper Kahramanlar” temalı etkinlik istasyonunda, hem becerilerini test etme fırsatı bulacak; hem de hangi süper deniz canlısına benzediğini öğrenecek!

Çocuklar “Süper Kahramanlar”ın Karikatürlerini Çizecek!

SEA LIFE İstanbul, “Süper Kahramanlar” temalı yeni etkinlik istasyonunun tanıtımını 3 Kasım Pazar günü, eğlenceli ve öğretici bir karikatür atölyesi ile gerçekleştiriyor. Karikatürist Erman Gülgeç’in eğitim vereceği atölyede çocuklar, köpek balığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeçten oluşan 5 süper kahramanın dünyasını yakından tanıyacak. Çocuklar ayrıca “Süper Kahramanlar” temalı etkinlik istasyonunda, hem becerilerini test etme fırsatı bulacak; hem de hangi süper deniz canlısına benzediğini öğrenecek!

31 Ekim 2019 Perşembe 08:49
Çocuklar “Süper Kahramanlar”ın Karikatürlerini Çizecek!

SEA LIFE İstanbul’un Yeni Etkinlik İstasyonu “Süper Kahramanlar” 3 Kasım’da Açılıyor…

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, su altı dünyasının 5 süper kahramanından oluşan yeni etkinlik istasyonu “Süper Kahramanlar”ın açılışını 3 Kasım Pazar günü gerçekleştireceği özel bir karikatür atölyesi ile yapacak. Çocukların su altı dünyasının kahramanlarını yakından tanımasına olanak sağlayacak atölyeler 45 dakika sürecek ve 13:00-17:00 arası her saat başında beş farklı seansta gerçekleşecek. Atölyeye katılan çocuklar, Süper Kahramanlar arasında yer alan köpek balığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeç karikatürlerini çizerken karikatür yeteneklerini de eğlenceli bir yolla keşfetme fırsatı bulacaklar.

Su altının gizemli dünyasına yolculuk

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alan ve İstanbul’un orta yerinde kocaman bir okyanusu keşfetmenin zevkini yaşatan SEA LIFE İstanbul, 83 metrelik Avrupa’nın en uzun okyanus tüneliyle ziyaretçilerini karşılıyor. Merkezde Avrupa’nın en kalabalık köpekbalığı ailesini, Avrupa akvaryumlarındaki en büyük yeşil deniz kaplumbağası olan Iggy’yi ve 15 binden fazla deniz canlısını görmek mümkün. Dünyada sadece iki SEA LIFE’ta bulunan, çocuk ziyaretçilerin aileleriyle birlikte kendi balıklarını boyayıp dijital denizde yüzdürdükleri “Dijital Akvaryum” ve çocukların uzman akvaristler eşliğinde deniz canlılarına güvenli bir şekilde dokunmasına izin veren kaya havuzları SEA LIFE İstanbul’da yapılabilecek diğer eğlenceli ve öğretici etkinlikler arasında yer alıyor.

Son Güncelleme: 31.10.2019 09:05
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