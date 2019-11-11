Çiğ Köfteli moral gecesi…

Karşıyaka’nın kültür ve sanatta yükselen değeri Karşıyaka Sanat Derneği’nin Türk Sanat Müziği Korosu 16 Aralık’ta Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde vereceği konserinin hazırlıklarını şef Erol Gönüldaş yönetiminde sürdürüyor.

Haftalık çalışmalarına “küçük bir mola” diyen şef Erol Gönüldaş kardeş korolar Karşıyaka Sanat Derneği, İztik ve Göksel Derneği korolarını bir araya getirerek felekten bir gece geçirtti.

Hep birlikte şarkı, türkü söyleyen koroların elemanları sahneye solist olarak çıkarak kurtlarını döktüler Gecenin assolisti Karşıyaka Sanat Derneği’nin genç sesi, İzmir sahnelerinin aranan ismi Mert Algan oldu. Mert Algan, günün en sevilen şarkılarını koro elemanlarıyla birlikte söyledi. Sürprizi Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği’nin başarılı sesi Bülent Aşçıbaşı yaptı. Kendi yoğurduğu çiğ köfteyi şefi Erol Gönüldaş’a tattırarak test ettirdi… Bülent Aşçıbaşı çiğ köfte partisinden sonra söylediği Urfa ve Güneydoğu yöresi şarkılarla gönüllerde taht kurdu…

Koro şefleri Aslı Erzurumlu ve Bengü Kaplan’ın da yer aldığı “Moral Gecesi”nde şef Erol Gönüldaş yönetimindeki saz ekibi gecenin en fazla alkış alanlarıydı…

Gece geç vakitlere kadar hep birlikte söylenen günün şarkıları ile devam etti.

Şef Erol Gönüldaş, "Bu gece Karşıyaka Sanat Derneği'nin 16 Aralıkta vereceği konser öncesi koromuza büyük bir moral oldu" dedi.

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