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Cem Yılmaz: Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona katılamayacağını bildirdi.

Cem Yılmaz: Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona katılamayacağını bildirdi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 21:12
Cem Yılmaz: Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle resepsiyona katılamayacağım

Komedyen Cem Yılmaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamayla yarın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını bildirdi.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"29 Ekim Cumhuriyetimizin 96.yıl dönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."

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