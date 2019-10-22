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Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkını Sereney Sarıkaya mı bitirdi ?

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz arasında yaklaşık 2 yıldır süren aşkı, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan dolayı bittiği iddia edildi.

Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkını Sereney Sarıkaya mı bitirdi ?

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz arasında yaklaşık 2 yıldır süren aşkı, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki yakınlaşmadan dolayı bittiği iddia edildi.

22 Ekim 2019 Salı 14:13
Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkını Sereney Sarıkaya mı bitirdi ?

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın ayrıldığı konuşuluyordu. 2. Sayfa programında yer alan iddiaya göre ikilinin arasına Sereney Sarıkaya girdi.

Bir buçuk sene önce aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz yollarını ayırdı. Samyeli'nin bir davette oyuncu Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki bakış ve konuşmalardan rahatsız olduğu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

DEFNE, SERENAY SARIKAYA'YI KISKANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz ise bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine de Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ise Defne Samyeli'nin çok hoşlanmadığı Ozan Güven tanıştırdı.

CEM YILMAZ'IN GÖSTERİSİNE GİTMİŞTİ

Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini izlemiş, çıkışta "İade-i ziyaret yapacak herhalde" demişti.

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