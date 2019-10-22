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Canlı yayında Acun'u şoke eden mesaj! Şeyma'dan gelen mesaj ifşa oldu!

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekrana yansıdı. Şeyma Subaşı mesajla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

Canlı yayında Acun'u şoke eden mesaj! Şeyma'dan gelen mesaj ifşa oldu!

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ekrana yansıdı. Şeyma Subaşı mesajla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı.

22 Ekim 2019 Salı 12:51
Canlı yayında Acun'u şoke eden mesaj! Şeyma'dan gelen mesaj ifşa oldu!

Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

ŞEYMA'NIN MESAJI GÖRÜNDÜ
Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

KIPKIRMIZI OLDU
Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı'ya gönderdiği mesaj canlı yayında ifşa olan Şeyma Subaşı'ndan jet hızında açıklama geldi.

Subaşı Instagram hesabından şunları söyledi; "Demin Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkmasıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz tabii ki Şeyma Subaşı'nın başına gelirdi. Ama hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok."

"ANLAYIŞ İSTİYORUM"

"Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin. Bizim önceliğimiz tabii ki de Melisa. Biz her zaman bunları konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk şimdi de konuşuyoruz. İnşallah başka boyutlara taşınmaz bu olay. Ne diyeyim, Anlayış istiyorum" açıklamasında bulundu.

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