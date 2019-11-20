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Çalar, sosyal medyaya damga vuran mevlidiyle ilgili konuştu: Mekanın kendi konsepti

Son dönemde bebeği için düzenlediği şatafatlı mevlüt görüntülerinin yayılması sonrası sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Büşra Nur Çalar, Ülte TV'ye verdiği demeçte, "Mevlid videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Yüzük, manevi değeri olan hediye edilen bir yüzük" dedi.

Çalar, sosyal medyaya damga vuran mevlidiyle ilgili konuştu: Mekanın kendi konsepti

Son dönemde bebeği için düzenlediği şatafatlı mevlüt görüntülerinin yayılması sonrası sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Büşra Nur Çalar, Ülte TV'ye verdiği demeçte, "Mevlid videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Yüzük, manevi değeri olan hediye edilen bir yüzük" dedi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:36
Çalar, sosyal medyaya damga vuran mevlidiyle ilgili konuştu: Mekanın kendi konsepti
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Eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez’in eşi Büşra Nur Çalar'dan, bebekleri için düzenledikleri mevlid, bebeklerine tek taş takmaları ve lüks düğünlerini eleştirenlere yanıt geldi. Sosyal medya fenomeni olduğu bilinen Çalar, Ülke TV'ye şunları söyledi:

"Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlid videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu.

Ben kendi kendimi psikolojik olarak "Sakin ol Büşra, geçecek Büşra" diye toparlamaya çalışıyorum. Siz bana "Devam edecek misiniz?" diye soru soruyorsunuz. Konu devam edip etmemek değil. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyorum.

En samimi şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım… Mevlid videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Onun haricinde bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Araştırıldığında bize ait olmadığı ortaya çıkacak.

Onun haricinde yüzük, manevi değeri olan hediye edilen bir yüzük. Bunun da 1 yıl önceki paylaşım olması üzdü.

Doğru ya da yanlış yaptım diye kendimi anlatmak için ne halim var ne mecalim. İddialardan bir tanesi eşimin hatta benim de müşavir olduğuma dair iddialar var. Benim eşim kısa bir süre müşavirlik yaptı.

Ben sosyal medyada bir kitleye sahibim. Bundan bir kazanç elde ediyorum. Benim kazancım eşimin kazancından daha fazla.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Emin SöylemezMevlidülke TvSosyal MedyaBebekYüzükBüşra Nur Çalar
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