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Çağla Şıkel o sözleri affetmedi! Arto'ya meme cezası!

Çağla Şıkel, Youtube kanalında ''Mini etekle oturma, kalkma'' başlıklı video yayınlamıştı. Arto ise ''İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin'' diye konuşmuştu.

Çağla Şıkel o sözleri affetmedi! Arto'ya meme cezası!

Çağla Şıkel, Youtube kanalında ''Mini etekle oturma, kalkma'' başlıklı video yayınlamıştı. Arto ise ''İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin'' diye konuşmuştu.

21 Kasım 2019 Perşembe 16:02
Çağla Şıkel o sözleri affetmedi! Arto'ya meme cezası!
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Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara karşı sessizliğini adliyede bozdu. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken Avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, kararında "Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf - video paylaşmamasına 3 ay karar verildi" açıklamasında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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