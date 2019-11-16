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Çağla Şıkel'e olay sözler: ''Memelerini göstermemeyi öğretsin''

Sahnelerin sivri dilli ismi Arto, güzel manken Çağla Şıkel'in Youtube kanalındaki videolarını eleştirirken "televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin"açıklamasında bulundu.

Çağla Şıkel'e olay sözler: ''Memelerini göstermemeyi öğretsin''

Sahnelerin sivri dilli ismi Arto, güzel manken Çağla Şıkel'in Youtube kanalındaki videolarını eleştirirken "televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin"açıklamasında bulundu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:51
Çağla Şıkel'e olay sözler: ''Memelerini göstermemeyi öğretsin''

Çağla Şıkel’in YouTube kanalında yayınladığı 'Mini etek ile oturma ve kalkma' konulu videosuna şarkıcı Arto’dan tepki geldi. Ünlü manken ve sunucuyu sert bir dille eleştiren Arto, Çağla Şıkel'in geçtiğimiz yıllarda canlı yayında verdiği frikik görüntüsünü hatırlattı.

Manken ve oyuncu Çağla Şıkel, önceki gün YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi verdi. Şıkel’in bu videosunu gören Arto’dan jet hızında bir cevap geldi.

“İNSAN ADAPLI OLUR”

Arto, Çağla Şıkel için ”İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

 NE OLMUŞTU?

Çağla ŞIkel'in seneler önce “Her Şey Dahil” programında dans ederken göğsü açılmıştı. Çok konuşulan bu canlı yayın kazası, YouTube’da ‘En Popüler Video' kategorisinde yer aldı ve 1 milyon kez izlendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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