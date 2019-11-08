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Büyükanne Ve Büyükbabalara “Torunumu Beklerken” Eğitimi

Kadıköy Belediyesi’nin torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara yönelik düzenlediği “Torunumu Beklerken” eğitim programı dördüncü yılına girdi. Program kapsamında bebek bakımı, çocuklarda acil durum uygulamaları, çocuklarla iletişim gibi konularda konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor.

Büyükanne Ve Büyükbabalara “Torunumu Beklerken” Eğitimi

Kadıköy Belediyesi’nin torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara yönelik düzenlediği “Torunumu Beklerken” eğitim programı dördüncü yılına girdi. Program kapsamında bebek bakımı, çocuklarda acil durum uygulamaları, çocuklarla iletişim gibi konularda konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor.

08 Kasım 2019 Cuma 14:35
Büyükanne Ve Büyükbabalara “Torunumu Beklerken” Eğitimi

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği “Torunumu Beklerken” programıyla torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve büyükbabalara ücretsiz eğitim veriyor. Programda çocuk doktoru ve psikiyatristler tarafından “Bebek Bakımında Doğru Bilinen Yanlışlar”, “Bebek ve Çocuklarda Acil Durum Uygulamaları”, “Yeni Anne – Baba ve Torun ile İletişim”, “Büyüanne – Büyükbabalık Rolü”, “Kuşak Çatışması” konu başlıkları yer alıyor.

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği 2012 yılından beridir sürdürdüğü “Gebe Okulu” eğitim programıyla da anne ve baba adaylarına, gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağlayacak eğitimler düzenliyor. “Sağlıklı gebe, sağlıklı bebek” sloganıyla sürdürülen program, çocuğun bakımı ve gelişimiyle ilgilenen büyükanne ve büyükbabaları da kapsamına alarak 2016 yılında “Torunumu Beklerken” eğitim programını hayata geçirdi.

Kuşaklararası çocuk bakımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek, tüm ailenin gerginlikten uzak, keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesini karşılamaları amacıyla geliştirilen eğitimler en fazla 15 kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor. Haftanın iki günü saat 10.00 – 13.00 saatleri arasında Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği eğitim salonunda düzenlenen programa katılmak isteyen büyükanne ve büyükbabalar 02164188830 nolu telefon numarasından kayıt yaptırabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2019 15:05
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büyükanne büyükbabalara torunumu beklerken eğitimi
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